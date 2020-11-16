智取站以數位化科技顛覆傳統寄取貨

台灣的智取站(ipickup)發展經年已步入正軌，藉由汲取歐洲及日本早期導入智能櫃使用的經驗，以及國內物流業者共同研究與合作下，已開發出適合國內使用的智能櫃硬體形式，後續將著眼於智取站資訊共用平台研發，期能打造出一個便利「櫃體業者」、「物流業者」及「電商平台」等3大業者使用的資訊共用平台，藉智取站共用平台的資訊串接與透通，讓更多有意願進入櫃取模式的業者，更快速、便利地導入使用。

智取站資訊共用平台運作係針對以前傳統物流士在進行宅配時，經常遇到無法將貨品配送到消費者手上，而需要再與消費者另約時間再次配送，既浪費物流配送時間又增加配送成本，如今透過智慧寄取貨站共用平台服務後，便可協助櫃體、物流及電商3大業者，串接整合前臺操作面板及後臺管理相關資訊，快速導入智取站服務。

主要應用企業為與櫃體業者間的合作，業者包括:萬洲通、掌櫃、中華郵政等，而在與物流業者的合作方面，包含:嘉里大榮、新竹物流、統一速達等；另外，合作的中小電商業者，如：生活日用品、美粧、3C等商品電商平台。嘉里大榮、新竹物流、統一速達等物流業，以往物流配送每日平均約有1~3成的貨件會因為無法送達消費者，而需要再進行二次配送，現在透過智取站投遞方式，除了偶爾會發生消費者堅持再次配送外，幾乎可當日就完成100%配送作業，減少不必要的配送時間及成本浪費，除此利用智取站大量投入的特性，也可減少物流士在社區、學校或捷運站等的移動配送時間，平均15分鐘即可完成一所學校的貨件配送投遞。

萬洲通、掌櫃、中華郵政等業者經由共用平台軟硬體的設計及開發經驗，可協助櫃體業者加速構建現有的軟體及硬體系統架構，快速投入智能櫃市場服務廣大民眾，另外，中小電商業者導入共用平台服務後，可快速與主要櫃體業者進行介接，提供電商平台消費者除了至超商店取外，另也可選擇24小時都可取貨的選項，吸納更多潛在較喜歡無人取貨方式的消費者。

未來共用平台營運模式包括(一)技轉軟體及硬體系統架構至國內櫃體開發商，讓他們能夠快速開發出符合國內應用情境的櫃體系統。(二)與己大量佈建櫃體之業者合作，協助串接不同之物流商及中小型電商，打造櫃體、物流、電商緊密結合之智取站生態。(三)研發之前臺操作界面及後臺管理系統，可再結合國內軟體開發業者，進行如洗衣櫃、智慧寄物櫃及智慧郵箱等的新型態服務合作開發。