體貼廚師煉油不便 富味鄉首推蔥香油

專營芝麻產品的富味鄉食品(股)公司近期推出新產品－《蔥香油》，使用天然紅蔥頭及紫洋蔥經科技溫控熬製而成，油品蔥香濃郁且層次豐富，完全掌握主廚自煉蔥油精髓。富味鄉經理李挺嘉表示，各式中華料理中，無論是炒菜、涼拌、煮湯、蒸魚、油浸或拌麵，可為料理增香提味的關鍵就是《蔥香油》，但自煉蔥香油耗時費工，不同的廚師煉出來的蔥香油，容易有口感不一、保存不易的困擾，促使富味鄉開發這款新品。

李挺嘉進一步表示，富味鄉長年推廣優質中餐料理，了解到自煉蔥油工序繁複、耗時費工，至少需90分鐘以上才能完成具廚師水準的蔥香油，因而與各大名廚共同研發這款新品，讓主廚們免去高溫爆香程序，減少油煙危害，也不必再進行繁瑣煉油工序，香氣、風味、品質穩定一致！

富味鄉《蔥香油》 跨菜系跨領域都適用，圖左為粵菜蔥油浸石斑魚，圖右為法式油封鴨腿。圖／業者提供

跨菜系、跨領域 台粵川港泰越法菜都能用

不少大廚在試用後，對富味鄉《蔥香油》讚不絕口，不論運用在台菜蔥油雞、粵菜蔥油浸石斑魚、川菜麻辣醬鍋底、法式油封鴨腿…等，都能讓菜色釋出驚豔口感；運用在蔥香蒸魚、蔥油餅、港式蔥油醬、蔥油舒肥雞肉、蔥香肉燥、羹湯、魚丸湯、涼拌菜、餛飩…等，蔥香油皆扮演關鍵角色。在家簡單下麵，淋上蔥香油，就是香氣撲鼻的蔥油拌麵，也能當火鍋蘸醬使用。在異國料理方面，也能應用在越式撈檬、越式蔥油豬扒、泰式葱油雞，甚至是西式蒜香義大利麵、蒜烤雞腿、牛排、蒜味抹醬等。

富味鄉《蔥香油》 跨菜系跨領域都適用，圖左為台菜蔥油雞，圖右為川菜麻辣醬鍋底。圖／業者提供

富味鄉蔥香油 主廚這樣看

電視名廚李哲松表示，富味鄉的《蔥香油》精準掌握廚師自煉蔥油的精髓，讓主廚們更快速備料、免自煉，節省時間，輕鬆解決主廚在忙碌之餘還要費工自煉蔥油的困擾；龍少爺港式海鮮餐廳呂俊賢主廚認為，每位主廚煉出來的蔥油氣味不同，原料價格波動或淡旺季時，也容易產生備油不易等困擾，以標準化流程煉製的富味鄉《蔥香油》，可以解決口味不一致及備油不易的困擾；川門子餐飲事業主廚姚子濬則說，這款《蔥香油》基底優良，拿來做麻辣醬，製作時間省了一半以上。

餐廚最夯產品 富味鄉蔥香油官網開賣

富味鄉深耕芝麻產業近40年，不但通過多項國際食品安全驗證、且擁有完整的風味品評機制，並取得TAF實驗室認證，從原料的入廠把關、到產品品質與風味的嚴格控管，確保食品安全。富味鄉《蔥香油》採天然食材熬製而成，蔥香濃郁且風味純正，無添加香精、防腐劑及色素。 富味鄉《蔥香油》在官網開賣，大量採購亦可洽0800-600-188。



