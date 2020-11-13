THE BALVENIE百富21年單一酒桶單一麥芽威士忌全新上市

「THE BALVENIE百富蘇格蘭單一麥芽威士忌」，百年來堅持以酒廠獨特的五大手工工藝製酒，並發展出以匠心為核心的品牌精神。為滿足廣大威士忌愛好者的風味喜好，百富打造出旗下三個不同的產品系列，包括以過桶工藝著稱的核心商品系列、靈感源於酒廠內匠人實歷的故事系列、與展現精湛製酒工藝的單一酒桶系列，讓初階到頂尖的威士忌飲用者都能體會百富獨具匠心的製酒精神，今年「單一酒桶系列」推出全新「百富21年單一酒桶單一麥芽威士忌」，沒有兩個木桶可以熟成出完全相同的單一麥芽威士忌，因此每一年推出的單一酒桶系列都是獨一無二的限量品，提供高階威士忌玩家與愛好者品味收藏。

「百富21年單一酒桶單一麥芽威士忌」是由2016年獲英國女皇伊麗莎白二世頒發大英帝國勳章MBE的調酒大師大衛史都華（David Stewart），精選自百富酒廠內陳年21 年熟成的限量酒款。圖／業者提供

格蘭父子台灣分公司行銷總監李正祜表示，百富是眾多單一麥芽威士忌品牌中鮮少持續推出單一酒桶(Single Cask)系列酒款的酒廠，百富單一酒桶系列的命名源自於其是從單一酒廠中的單一酒桶中所提取，由由業界最資深的百富首席調酒師大衛史都華精選百富酒廠內陳年酒桶悉心熟成，造就每一款單一酒桶系列酒款的獨特性。其中「百富 12 年單一酒桶單一麥芽威士忌」選用從美國運送至蘇格蘭後，第一次裝入蘇格蘭威士忌的首次裝桶(First Filled)美國傳統橡木桶，經過上百桶陳年原酒的試飲，所打造最天然芳醇的獨特風味，蘊含豐富的橡木香甜及辛香料香氣，帶有香草味及水果甘甜味。「百富15年單一雪莉桶單一麥芽威士忌」則是精選百富酒藏中的歐洲雪莉桶，不僅擁有雪莉桶特有的香甜風味，口感更宛如水果乾層疊上水果蛋糕、橡木香氣。而今年全新推出的「百富21年單一酒桶單一麥芽威士忌」精選自再次裝桶的美國傳統橡木桶(refilled American cask)，悉心靜待 21 年熟成，確保21年單一酒桶的品質能夠維持始終如一的深厚與細緻。

百富首席調酒師大衛史都華(David Stewart)表示，儘管威士忌蒸餾與陳年的方式相同，每一橡木桶中的酒液仍藏有微妙的風味變化，而這些神秘有趣的細微差異正是製作以及收藏威士忌最迷人之處。每一支百富21年單一酒桶單一麥芽威士忌皆為限量酒款，瓶身標籤清楚可見蒸餾日期、裝瓶日期與陳年桶號，並直接以接近原桶強度裝瓶，每個酒桶僅能熟成最多300瓶的威士忌，其珍貴與價值不可言喻。百富21年單一酒桶單一麥芽威士忌以非冷凝過濾處理(non chill-filtered)，酒精濃度47.8%，高酒精濃度保留威士忌原始風味，每瓶帶有陳年威士忌的濃郁口感，交疊出太妃糖、蜂蜜和蜜餞風味，並散發出淡淡的橙皮與絲絨般的黑糖甜味，尾韻飽滿且悠長持久，令人回味無窮。

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