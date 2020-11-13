品味冬日中的法式風情黃金玉液「艾柏迪18年法國波爾多波雅客區紅酒桶」三千瓶限量在台上市

喜歡黃金玉液「ABERFELDY艾柏迪單一麥芽威士忌」，經過法國紅酒桶熟成後所創造出法式迷人風情的品酩家有福了，艾柏迪酒廠繼去年底在西歐市場發表了第一款紅酒桶過桶的15年法國波爾多玻美侯區(Pomerol)紅酒桶後，於今年9月發表了第二款紅酒桶過桶的18年法國波爾多波雅客區(Pauillac)紅酒桶，這支由連續2年榮獲年度最佳調酒師的艾柏迪首席調酒師Stephanie MacLeod打造的全新力作，全台僅3000瓶，於11月限量在台上市。

Stephanie MacLeod表示，「艾柏迪18年法國波爾多波雅客區紅酒桶」全程先在波本桶裡熟睡18年，再放入波雅客紅酒桶熟成4至5個月，如同Médoc貴族般的波雅客區的紅酒桶，提供了黑櫻桃、黑莓果與西洋杉的辛香味，原本艾柏迪酒體經典的蜂蜜甜潤與香草奶油味、經過了波雅客區紅酒桶的成熟水果與美妙堅果香氣潤飾後，創造出令人驚艷優雅與圓潤果香調性的威士忌。是一款高雅充滿果香的逸品。

大盛酒品總經理張德武指出，Pauillac波雅客葡萄產區堪稱整個法國波爾多葡萄酒的光芒，五大酒莊裡有三個便是出於此產區，分別是拉圖堡(Chateau Latour)、拉菲堡(Chateau Lafite)與木桐堡(Chateau Mouton-Rothschild)。艾柏迪首席調酒師Stephanie MacLeod特別專注與擅長於過桶技藝，此次她運用最佳產區的紅酒桶進行熟成，完美演繹了法國紅酒桶與蘇格威士忌的絕妙火花，交織出令人難以忘懷的誘人滋味。

張德武特別強調，單一麥芽威士忌過紅酒桶提味需要特別小心翼翼的照顧、隨時監控香氛味道的變化，不能讓紅酒桶太搶戲，紅酒桶絕對不是來扮演主角。而在艾柏迪18年裡波雅客紅酒桶正是發揮的淋漓盡致的最佳配角，這支艾柏迪18年法國波爾多波雅客區紅酒桶甫上市，就在歐洲市場上好評不斷。威士忌界權威的網站EWB (Edinburgh Whisky Blog)裡，評論家Chris White也提到，這支新的法國紅酒桶作品，令他十分驚艷，不僅符合了他對紅酒桶威士忌的各種期待，更是超出想像的美好。

艾柏迪首席調酒師的熟成技藝盡展現於這支作品上，香氣的表現讓人立即就知道杯中的酒液是艾柏迪，經典蜂蜜香甜後伴隨而來的是紅酒桶熟成特有的杏仁、胡桃糖、覆盆莓、咖啡渣與甜甜的煙草香，潛藏於底層，入口可更明顯感受到紅酒桶的色彩、草莓蛋糕、烏梅、糖漬櫻桃、葡萄乾香甜與胡椒子辛味。除此之外也帶著本質蜂蜜調性與淋上焦糖的胡桃香、苦艾與甘草精油風味。尾韻綿密悠長，乾果與堅果的完美融合、木質辛香、稍許黑巧克力與摩卡咖啡味。

ABERFELDY艾柏迪在蘇格蘭蓋爾古語(Gaelic)中是「水神之泉」的意思，酒廠擁有上帝恩賜的水泉，座落於蘇格蘭高地區中心點，水源來自富含礦物質和黃金沉澱的皮提里小溪(PitilieBurn)，數百年來生產無數令人著迷的黃金玉液。酒廠為John Alexander Dewar 和Tommy Dewar 於1898年創建，維多利亞時代的建築，為傳世的威士忌製酒技藝寫下最好的註解。艾柏迪堅持只選用蘇格蘭當地種植的大麥，富含香濃的石楠花香與蜂蜜甜味。長時間發酵於大型西伯利亞落葉松木發酵槽內能帶來更多層次香氛的酒酯，同時也觸發了艾柏迪最突出的蜂蜜甘甜滋味。經過慎重而緩慢的蒸餾，讓酒液與蒸餾器的銅壁完美融合以去除雜質。多樣化的橡木桶使用，也是艾柏迪酒廠的特色之一，美國波本桶、葡萄酒桶 (barrels) 重組桶(hogsheads) 與雪莉桶(Butts)都被艾柏迪酒廠廣泛運用。

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