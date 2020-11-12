亞果遊艇10月業績創新高

興櫃公司-亞果遊艇(7566)，不受新冠肺炎疫情影響，在新會員卡入會人數續增下，10月營收創新高達3,749萬元，年增871.88%。累計前十月營收2.3億元，年增139.29%，表現亮眼。

亞果遊艇成立於2014年7月，主要營業項目是經營會員制遊艇俱樂部及提供遊艇休憩一條龍服務，包含會員俱樂部、碼頭開發、渡假中心、遊艇帆船租售、維修、泊位代管、海洋教育、娛樂…等海洋休閒服務，是台灣最大海洋休憩產業集團。

亞果遊艇表示，今年營收成長主要來自會員人數的大幅增多，在登峰、登峰VILLA卡、頂峰卡推出後，會員數從去年300多位急增至目前約670位，年底可望突破700位。

亞果遊艇指出，該集團提供高端商務平台，各項聯誼與多元化活動利於會員拓展人脈，並提供會員專屬客製化精緻旅遊行程規劃，如今夏安排會員從南部出發至龜山島牛奶湖的客製化出船行程等，在後疫情時代國旅爆發之際，海上休憩活動成為營收亮點之一。

此外，亞果集團將於11月20日，在亞果遊艇城舉辦為期3天的第二屆安平遊艇展，以嘉年華方式呈現，全台首創。活動內容包含:遊艇商機論壇、SUPER CAR賽車活動、百部賽車及歐系特色改裝車、重機、伊林名模船艇展演等亮點，將國外遊艇嘉年華概念帶入台灣，熱鬧可期。

亞果遊艇說，期間同步推出全新的海洋加值PLUS卡，主打各式海上運動、自駕出海等，是近海、親海最好的入門媒介。同時亦積極推廣帆船賽事，與企業、學校合作培養學生各項海上競賽技能，未來將陸續有帆船表演賽與公開賽，期望帶動國內玩船風氣，一同回應行政院向海致敬的政策，預期可強化營運動能。