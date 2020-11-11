看準網購鮮食商機 美威鮭魚網路商店祭出1111元全魚限時搶購組、好禮加碼送等優惠

11月11日，不僅是全球年度購物盛事「雙11購物節」，也是日本相傳而來的「國際鮭魚日」。將此天訂為「鮭魚日」的由來，除了根據日本鮭魚的漢字體「鮭」右邊的「圭」代表11月11日之外，更因應時序進入冬季，純淨的海水溫度漸趨冰冷，讓鮭魚油脂不僅豐厚肥美，肉質更加鮮甜緊實。

為迎接「國際鮭魚日」、「雙11購物節」，由全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，自11月11日至30日，獨家於美威鮭魚網路商店（https://www.supremesalmon.com.tw/）新鮮上架產地直送「美威鮮嫩厚切鮭魚頭」（定價119元/300g）、「美威鮮嫩輪切鮭魚排」（定價135元/250g、定價159元/300g、定價205元/400g）、「美威鮮嫩厚切鮭魚尾排」（定價179元/380g），並分別祭出特價777元、特價888元，以及全魚特價1111元、加碼送「美威保冷托特包」3款限時優惠產品組，下單後即以真空包裝、冷凍保鮮方式免運配送到家，一指選購，即能在家輕鬆料理、享有來自純淨海域的鮮美滋味！