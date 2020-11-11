搶攻雙11商機 香格里拉台北遠東與KKDAY推線上住房優惠

全民瘋雙11購物節，香格里拉台北遠東國際大飯店除了在自家線上商店推出幸福1+1「巧克力+馬卡龍甜蜜組合」1,111元，還與旅遊平台KKDAY合作，即日起至11月15日獨家推出「Singles Day快閃促銷」搶攻購物節商機，只要預訂香格里拉台北遠東雅仕套房住一晚、送一晚，只要10,999元，平均一晚只要5,499元，大約原價2.9折，還可享用豪華閣貴賓禮遇，所加贈的第二晚可選擇於台北遠東使用，也可選擇到台南府城入住香格里拉台南遠東尊榮客房，等於一次享受雙城度假。另全新推出住房加私人景觀湯池體驗，下殺原價2折，也只要5,499元。台北遠東線上商店可洽https://www.shangrilataipei-onlineshop.com/；

KKDAY「Singles Day快閃促銷」網址https://m.kkday.com/zh-tw/product/104816。訂房則可洽（02）2376-3266。

香格里拉台北遠東飯店在自家線上商店推出幸福1+1「巧克力+馬卡龍甜蜜組合」1,111元。圖／業者提供

這次雙11購物節最狂住房優惠，當屬「雅仕套房買一送一」，11月15日以前只要在KKDAY旅遊平台預訂香格里拉台北遠東雅仕套房，只要10,999元（原價37,769元），就送香格里拉台北遠東雅仕套房或香格里拉台南遠東尊榮客房住宿一晚，住一晚送一晚、讓度假更悠閒。

圖為台北遠東飯店雅仕套房。圖／業者提供

另外，雙11加碼推出的「Qi Spa私人湯池體驗＆台北101景觀尊榮客房」住房專案，入住台北101景觀尊榮客房每晚只要5,499元起（原價26,796元），可至飯店40樓Qi Shiseido Salon and Spa，在私人景觀湯屋享受專屬Qi風呂精華。