台塑DAF 6 期商用車 隆重上市

在台灣卡車市場歷經15年的努力與奮鬥，台塑達富商用車在2020年台灣卡車市場創下自我超越的起點，乘載著10,000個客戶的肯定與支持，與銷售10,000台的打拼精神，在台塑汽車陳勝光董事長「將心比心．同理心」的原則堅持下，經歷「創新」的經營精神，加上在車輛組裝品質的不斷改善，在提供客戶高品質、省油、安全及低營運成本運輸車輛基礎下，讓我們快速成長，在今年達到10000台的銷售量。

DAF六期商用車在重車市場的高度期待下，於11月11日正式發表上市，在省油、安全、環保、舒適等各方面都有極佳的進化：

在省油節能方面：比五期車省油至少可省下高達10%以上的油耗，以年行駛240,000公里營業大貨車為例，每年可省下20萬元燃油費用，以及減少約22.78噸的二氧化碳排放。

在安全性提高方面：配備了六大主動安全系統，包含ACC主動車距控制巡航系統、FCW前方碰撞預警系統、AEBS緊急剎車輔助系統、LDWS車道偏離警示系統、VAC車輛穩定控制系統及TPMS胎壓偵測警示系統，以這種高安全科技技術，提供的人車安全防護網，可以大量降低意外事故的發生，也減少社會及運輸業者的成本損失。

其他像全新設計的車輛外觀、中文儀表板、自動恆溫空調系統、車重降低150公斤、馬力比五期車還多出20匹等全新的改變，都給客戶呈現全新、省油、安全、舒適的駕馭享受，DAF卡車是客戶更好用、更滿意、更值得購買的賺錢運輸工具。

體驗中心技術人員表示，該中心主要展示台塑達富商用車的動力系統。包含引擎，變數箱，後軸差速器，還有排氣後處理系統。讓客戶可以現場實際接觸或體驗相關零件的特性，並了解油耗與節能環保的優點。此外，還有多個展示櫃展示達富的周邊商品。包含模型車、背包、手錶等等。

關鍵零件展示櫃展出包含主動安全系統的一些關鍵零組件。例如，感應雷達、方向盤轉角感知器、胎壓感知器等等。節能省油展示櫃，展示關鍵零組件包含SAC智慧空氣控制系統，VTG 可變截面積渦輪，以及台塑綠能的锂鐵電池相關產品。另外，還有一個展示櫃展示車廂內一些舒適的設備，例如，全自動恆溫空調、2DIN音響與MUX開關。



荷蘭在台辦事處Guido Tielman 代表（左起）、台塑企業管理中心常委王文潮、台塑汽車董事陳勝光，與貴賓共同為DAF體驗中心剪綵開幕。圖／業者提供

更設有一個實體車廂，可以讓乘客實際乘坐體驗駕駛艙的內裝與舒適度。體驗中心還有一個舒適的休憩中心，提供多媒體影片供客戶觀賞達富產品的最新資訊。

政府在環保節能上的政策以及全世界在汽車、商用車市場發展的趨勢來看，電動車的到來是勢在必行，台塑企業 王創辦人，早已經意識到以後電動車將佔有一席之地，而且也著手在研發電動車的電池，因應未來電動車趨勢及企業資源的運用整合，目前也積極投入電動卡車的研發，預計將運用自有研發的電池，發展自有品牌的電動卡車，產品規劃有6.5噸及12噸純電動卡車及10噸電動中巴系列，預計在2022年~2025年間陸續推出，另外，也預計在2021年推出大客車(遊覽車)底盤，雖然目前是六期柴油燃料動力系統，但也不排除納入電動大客車領域。

台塑企業在綠能領域投入甚多資源，而且也正在朝各式綠能材料及資源整合方向努力及發展，更是積極配合政府綠能政策及迎向電動車的世界趨勢前進！相信台塑汽車在未來商用車事業及綠能電池事業的努力，能給運輸業者提供一台好用的電動卡車，也期望能帶給台灣一個更乾淨更環保的天空！



