雙11街口支付血拚日 限時閃購 最高回饋21%

街口支付今日推出「雙11街口支付血拚日」，攜手台灣零售數位轉型推手– 91APP，結合零售數位轉型、電子支付兩個新世代商業模式，串聯91APP百大合作品牌，今（11）日當天優惠，回饋最高21%！除此之外，還與其他嚴選品牌合作，包含生活市集、特力家購物網、Neogence霓淨思、QueenShop女裝等知名品牌，推出最高16%超有感回饋！

街口支付表示，自跨足網購兩年來積極參與雙11購物節活動，均創下銷售佳績，以2019年為例，總計吸引上千間線上店家響應，創下單⽇交易⾦額破億的紀錄！今年的雙11更為街口支付本年度最大檔活動「街口購物節」暖身預熱，預計再創龐大經濟效應！

街口支付指出，太過複雜燒腦的促銷方案，容易讓民眾不僅沒省到，反而花更多冤枉錢。街口支付推出兩大簡單直覺的優惠活動：「91APP百大合作品牌，最高享21%回饋」與「指定優選品牌，最高享16%回饋」，讓用戶輕鬆享受購物的樂趣！

瘋搶購：91APP百大合作品牌，最高享21%回饋（15%現金＋台新街口聯名卡新戶最高6%／帳戶付款2%街口幣）品牌名單：所有91APP 合作品牌，如：康是美網購eShop、全家行動購、THE NORTH FACE、Triumph黛安芬、PHILIPS飛利浦、STUDIO A官網等