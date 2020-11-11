CARPOST x LINE購物 直播聊車訊 同時在線人數飆高

CARPOST和LINE購物攜手合作，擔任11月份1111最狂購物節中開場直播，締造同時在線逾5萬3000人觀看次數開創線上購物新風潮，引領電商銷售新模式。

直播當日由DJ丹尼斯Dennis主持現場，請來超美凱渥混血名模白彌兒Mia打造香車配美人的觀看享受，對外匯車的疑問由CARPOST 執行長Kevin一一釐清，直播到一半時還有董至成歡笑入場。

主持人丹尼斯因一時不察在介紹CARPOST網頁時提及買車也要問問老婆的意見，董哥氣急攻心竟舉傘反擊，由CARPOST 執行長Kevin勸阻攔下，DJ丹尼斯擦汗表示「差點以為這是自己的告別作。」逗得現場歡笑聲不斷。

通過手機觀覽直播現場，還可看到E53 estate旅行車及GLB 250 5+2介紹，讓觀眾一次瞭解這兩台銷售常勝軍，寬敞後空間適合裝載各式物品出遊露營的優質好車，更可透過LINE購物下單再得豐盈LINE POINTS點數。

此外，11月份訂車下單完成交車LINE POINTS 11111點，對於觀望想購車的民眾，更是錯過不再的絕佳時機。錯過的朋友可於以下連結重溫觀賞，需使用手機點擊觀看https://linliv.ee/G1LFQGv/li/tk/sh/ll。