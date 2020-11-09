苗栗銅鑼一期一會「杭菊‧田野秋旅」 把握21天花期

去過苗栗銅鑼？今年因為疫情，讓國旅大爆發，不過，與其安排人擠人的花東，不妨安排到苗栗銅鑼【杭菊‧田野秋旅】深度小旅行。由經濟部中小企業處擔任指導，苗栗縣銅鑼觀光產業協會主辦的「杭菊‧田野秋旅」，邀民眾參與一期一會，為期21天的杭菊花期，體驗銅鑼小鎮的生活與人文，穿梭杭菊與田園小徑之間，以在地人的步伐重新認識物產與土地的關聯。

苗栗銅鑼早在民國60年開始種植經濟作物杭菊，因此，每年11月進入杭菊盛開花期，田野間白菊、黃菊穿梭其間，瞬間化身陶淵明採菊東籬下。苗栗縣銅鑼觀光產業協會於11/18、11/21、11/22、11/24四天的下午二時至四時舉辦「杭菊‧田野秋旅」導覽行程，行程中還包括菊田藝術共創、菊月食事學習、匊花知趣，化身文人雅士，來個浮生半日遊。

除了賞花外，銅鑼在地也有許多當地特色店家可以逛可以買。銅鑼是早期香茅集散地，香茅、草藥品享譽盛名。億達草本老闆娘張平欣說，億達的第一件商品「抹草美容皂」即是暢銷20年受歡迎商品，她說，這款美容皂即用客家人常用於舒緩不適、安神去穢和驅蚊止癢的草本植物，如羊耳草、抹草、香茅及芙蓉作為主要配方，其中的羊耳草獨家處方更是老闆李正鋒早年從街坊阿婆傳授得來的百年秘方，再運用自身的化工背景，以不傷害環境與身體的友善製程做出，客源遍佈海內外。

整合線上線下 踩線旅遊超輕鬆

張平欣說「我是土生土長的銅鑼客家人，包括結婚都是從街頭嫁至街尾。民國40年代的銅鑼，最人聲鼎沸、軟紅十丈的地方莫過於現今的銅鑼老街；當時正值香茅油外銷高峰期，一斤香茅油可換一兩黃金，許多店家的營生都與香茅有關，從老街上有診所、有製材大廠，還有數間酒店，不難看出居民的高消費能力。」從張平欣口中，當年銅鑼也曾走過繁榮與興盛。

由經濟部中小企業處協助當地店家整合線上線下活動並導入行動支付。圖／中華軟協提供

銅鑼鄉內特色店家臥虎藏龍，如在地客家料理丹楓餐聽已連續11年獲得客家美食認證，國內遊客經常包遊覽車前來用餐；近百年的錦香餅舖迄今傳承到第四代，客家肚臍餅與杭菊餅都是讓人意猶未盡的必買招牌，還有憑藉客家百年流傳的草本秘方─八正喉糖熱銷海外的在地微型企業億達草本，使得銅鑼在春季炮仗花、夏季油桐花與秋季杭菊之三大花季可賞遊，它還有深藏不露的歷史底蘊，更吸引人駐足、探尋它的昔日風華。

近來，苗栗縣銅鑼鄉旅遊的詢問度越來越高了，在經濟部中小企業處「普及中小企業數位寬頻應用計畫」的輔導下，協助銅鑼當地業者建置了線上支付、線下活動與跨境電商，還導引部落客來銅鑼踩線、宣傳，甚至規劃當地微旅行，帶著銅鑼在地微型企業、店家數位轉型，帶動銅鑼越來越熱絡繁華。