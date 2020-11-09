2020薄酒萊空運來台 全家搶限定獨賣橡木桶洋酒 享預購優惠

薄酒萊熱潮延燒全球，11月19號零時差開瓶日，邀請您品嚐2020最＂鮮＂滋味。年年都會設計全新酒標的薄酒萊之王-喬治杜柏夫(Georges Duboeuf)、兩世紀的釀造傳承-伯爵藍帶(Bouchard Aine & Fils) 、「Leroy樂花園」，準時降落於橡木桶洋酒，根據採收報告，今年回歸正常，擁有良好收成，給你不同的2020感受。凡到橡木桶洋酒全國門市購買薄酒萊新酒任兩瓶，就送2020限量薄酒萊防水餐口布，三種顏色，數量有限!現在預購即享近7折的嚐鮮價。全家獨賣法國喬治杜柏夫薄酒萊新酒，全台限量1200組，售完為止。年度葡萄酒盛事，不容錯過。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，相較2019年，2020可說是重獲新生的年份。根據釋出的採收報告，只有六月些微的天氣異常，帶來的寒冷及降雨卻使土壤茁壯，葡萄健康飽滿，口感與香氣也隨之豐富，今年大環境低迷，相信2020薄酒萊能為生活帶來點驚喜。

袁德珮指出，薄酒萊新酒宗旨就是即飲，才能越快同步感受葡萄初摘的新鮮度。薄酒萊新酒因使用特殊的二氧化碳浸漬法發酵，保留了葡萄酒清爽的口感和豐富的花果香，所以最佳飲用期大多在上市後1至2個月內。每年橡木桶洋酒都特別挑選高等級的Beaujolais-Village Nouveau村莊級新酒，成功擄獲喜歡細膩具有層次感的酒迷們，薄酒萊老大哥等級的喬治杜柏夫，旗下無論是擁有獨特酒標的全家獨賣款，還是超高人氣的薄酒萊粉紅新酒，推出便容易銷售ㄧ空。而在布根地長達兩百五十年歷史的伯爵藍帶，以最高規格的技藝與五十年以上的老藤釀造，口感驚艷程度不言而喻。布根地唯一的女性莊主傳奇樂花園，堅持以自然動力法種植葡萄，只釀造最優秀的年份，質量更是獨樹一幟。第一手的口感，高等級的保證，給您最優惠的享受價，趁現在加入預購行列。詳情請見橡木桶洋酒官網www.drinks.com.tw或親洽門市。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)