百威金尊x金馬獎 雙金攜手推出「金馬57」限量聯名禮盒只送不賣

不管是一群人窩在家看電影，或是一個人躺在沙發追Netflix影集，懂享受的人一定少不了配上啤酒。今年第57屆金馬獎指定啤酒「百威金尊」，主打單一品種麥芽特色，並首度攜手金馬57推出限量聯名禮盒，以質感黑色外盒押上燙金聯名logo，禮盒中特別訂製的高級玻璃香檳杯，及波浪紋包裹設計的白土陶瓷吸水杯墊，除了品飲百威金尊的酒液醇順、享受微醺外，還要讓大家保持著美感和品味，簡簡單單營造優雅的生活情調。

今年第57屆金馬獎指定啤酒「百威金尊」，金黃色酒液和香檳瓶似的外觀，讓百威金尊在眾多啤酒中顯得氣度不凡。圖／業者提供

業者表示，行銷全球80多個國家的美國「百威啤酒」，因堅持品質與創新兩大原則，加上獨家二次完全櫸木發酵的工藝技術，釀造出色澤清澈金黃、泡沫細緻、口感清爽順暢有勁的完美啤酒，贏得了全世界消費者的青睞，更獲得 啤酒之王（KING OF BEERS）的美譽。而「百威金尊」更是啤酒市場上難得一見的單一品種麥芽啤酒，其甘醇清爽的口感，帶有淡淡的獨特麥香及玫瑰香，不但增添食物風采，清甜尾韻更凸顯料理精髓。金黃色酒液和香檳瓶似的外觀，讓百威金尊在眾多啤酒中顯得氣度不凡。

百威金尊x金馬聯名禮盒中，包含特別訂製的高級玻璃香檳杯，及波浪紋包裹設計的白土陶瓷吸水杯墊，搭配「百威金尊」盡顯優雅生活情調。圖／業者提供

此次雙金聯手推出的「百威金尊x金馬聯名禮盒」只送不賣，消費者可在百威啤酒Facebook和Instagram留意抽獎活動訊息，百威粉絲們還可透過app集點方式直接兌換，聯名禮盒數量超級有限，想收藏的人手腳要快。

百威金尊麥芽來自同一精選大麥黃金產地，能原汁原味保留麥芽精華，承襲百威的百年櫸木延時發酵工藝，只為追求完美純徹口感。圖／業者提供

集點方式：只要購買百威啤酒330ml(罐) / 百威啤酒600ml(瓶) ，並下載【ABInbev集點app】，掃描拉環或瓶蓋內QR碼即可集點兌換及抽獎。聯名禮盒將在11月11日中午12:00整上架APP，全台限量150份，每人限換1份，抽獎則不限次數。

百威金尊在全台7-11、全聯、家樂福、大潤發皆有販售，各地區有販售之零售超市、中西式餐飲通路、菸酒專等，可詳見百威金尊品飲地圖https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Eh3eglhHwyi39zJGWzot3-CBwhtbrftx&usp=sharing

更多活動資訊請上百威啤酒官網：https://www.budweiser.com.tw/，及官方粉絲團：https://www.facebook.com/bud.tw/。ABInbev集點平台介紹：https://abinbevapp.budtw.com.tw/。

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