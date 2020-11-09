雪莉優雅允臻其極「The Dalmore大摩雪莉三桶12年」臻選上市

歡慶180週年，擁有驚人世紀窖藏、被品酩家譽為「老酒銀行」的大摩酒廠，推出全球限量三瓶的大摩60年單一麥芽威士忌，造成一波搶藏話題。在歡慶180歲生日時同步推出全新「雪莉臻選系列」（Sherry Cask Select），由大摩天才首席釀酒師理查・派特森（Richard Paterson）策畫「最完美的雪莉酒桶」，以紀念大摩在珍稀雪莉桶工藝的至高水準。「雪莉臻選系列」首發「大摩雪莉三桶12年」，有強烈的雪莉桶風格、更高的酒精濃度，堪稱大摩雪莉桶的完美原型，更具有超越年份的高貴風味。

台灣地區獨家代理尚格酒業董事長奚大寧表示，大摩珍稀酒款近年崛起於拍賣場的紀錄令人咋舌，今年大摩62年於蘇富比現場拍賣會再創紀錄，以近一千萬台幣（266,200英鎊）敲槌成交，而大摩經典酒款系列也以高比例高年份原酒勾兌，深受酒饕們的讚賞。為慶祝酒廠180歲生日推出的「大摩雪莉三桶12年」，展現了大摩酒廠精湛的雪莉桶工藝，是上等橡木桶與珍稀陳年雪莉酒的巔峰之作，大摩天才首席釀酒師理查・派特森（Richard Paterson）以找尋全球最完美橡木桶為職志，歡慶180周年為發想，釀造出「大摩雪莉三桶12年」全新酒款，運用他「神之鼻」的天賦將大摩風味推往卓越之最。

理查・派特森（Richard Paterson）為了打造心中最夢幻的雪莉桶威士忌，特別邀請西班牙三大橡木桶供應商Tevasa、Vasyma與Paez共同策畫「最完美的雪莉酒桶」，從橡木到訂製雪莉酒專注每一道細節，達到理查・派特森（Richard Paterson）心目中的確切風味。「大摩雪莉三桶12年」最初在美國波本桶中熟成10年，帶來香草和蜂蜜香氣基底，再轉桶至三桶不同風味年份的雪莉桶熟成。此完美的訂製西班牙雪莉桶由Oloroso陳年珍稀雪莉酒跟Pedro Ximénez（PX）極甜雪莉酒浸潤而成，帶來溫醇的堅果甜香，層層交疊的香甜水果與醉人的香料體驗。

這款大摩對雪莉桶工藝的集大成之作風味獨具，在蜂蜜甜香中，散出優雅且芬芳的焦糖柑橘、濃郁生薑和蘇丹娜葡萄氣息，味覺是大摩經典的黑巧克力加上新鮮碎杏仁與肉桂粉，飽滿的尾韻富含甜美芒果、義式奶酪及檸檬戚風蛋糕的甜美層次。「大摩雪莉三桶12年」以經典大摩酒廠的風味，彰顯雪莉酒複雜且精緻的品飲體驗。

大摩首席釀酒師理查・派特森（Richard Paterson）表示，「大摩雪莉三桶12年」是大摩經典系列中的優雅化身，她在Oloroso和PX雪莉桶的完美融和中為大摩添上花香、輕盈和精緻的一面，這款讓人甘心耽溺的威士忌，展現了大摩與精品橡木桶緊密合作的結盟關係。

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