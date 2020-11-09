搶攻毛孩「萌寵」商機　礁溪寒沐酒店寵物旅館「寵沐苑」全新營運

過去度假還要擔心家中「毛小孩」沒人照顧，還得花錢去寵物旅館，又擔心這擔心那的。礁溪寒沐酒店看到這股商機，搶攻國旅毛小孩市場，全新打造「寵沐苑」狗狗專屬旅館，提供寄宿、安親等服務，讓狗主人可以好好放鬆、享受度假，不用擔心毛孩飲食起居。目前，設於礁溪寒沐行館1樓的「寵沐苑」已正式營運，愛犬入住標準房型每晚只要2,500元，加大房型3,000元。

「寵沐苑」設施讓毛小孩也能好好享受。圖／礁溪寒沐提供

礁溪寒沐表示，「寵沐苑」標榜自然、質樸的設計概念，以簡潔取代繁複的裝飾，讓空間回歸乾淨與自然，以溫潤質調來迎接每隻客居於此的寵物，也呼應礁溪寒沐酒店本身質樸內斂的美學空間。設計師打破以往寵物旅館高彩度活潑的形象，引入大自然花草樹木的綠意色澤營造舒適感，利用光線讓氛圍更溫馨，而拱型天花板的設計也為空間帶來柔和美，打破生硬的直橫線條，讓毛孩住得更輕鬆愜意！而且在建材上用了環保綠建材，牆面的義大利進口SPIVER特殊塗料，更添耐用及視覺感，隔音則特別使用藍鯨訂製門組，可有效降低狗狗的叫聲，不會影響旅客住宿品質。

「寵沐苑」毛小孩房可依實際狀況調整，打造符合中、小型犬體型的休息空間。圖／礁溪寒沐提供

「寵沐苑」共有16間「毛小孩客房」，都是可以依實際狀況調整、符合中、小型犬體型的休息空間、戶外遊憩區及泡湯戲水池，並安排全天候人員駐點服務，每房並設有獨立監控系統，可以透過手機APP，讓主人可以24小時即時視訊與愛犬互動。配合寵物寄宿專案還包含基礎寵物美容、品牌罐頭或飼料2份，凡於11月30日前入住可享免費「寵沐苑專屬相片相框」及「潔淨露隨身包」各1份，讓屬於家中一份子的毛小孩也能享受專寵幸福時光，這也可以讓計畫安排宜蘭礁溪度假的旅客可與毛孩一起有一個全新的出遊選擇。詳情或訂房可洽詢（03）905-5903或查詢官網：www.muhotels.com。