綠銀科技GREENBANK 無線智能開關搶攻智慧家庭商機

G-Switch支援Apple Homekit 多平台熱銷中

國立交通大學產學運籌中心攜手經濟部中小企業創育機構發展計畫，透過整合校內外資源積極推動新創育成與產學合作，甫於「2020台灣創新技術博覽會」

參展之綠銀科技，獨家開發出G-Switch無線智能開關專利技術，支援Apple Homekit，不需要中性線，直接取代傳統開關，使用者只需一把螺絲起子就可以自行安裝，結合傳統開關的雙切功能，安裝快速及使用方便等種種優點。G-Switch在電商平台上架以來造成搶購熱潮，為新創公司開發出市場夯品的成功範例。

綠銀科技的G-Switch無線智能開關產品搭配Apple Homekit使用，只要透過app，就能輕鬆操控家中任何角落的裝置，甚至可以要求Siri「關掉臥室電燈」或「打開樓上風扇」。除此之外亦可連結Apple TV或HomePod。對於使用者最重視的資安問題，綠銀科技產品的所有數據都經過完全加密，只能在使用者本身與iPhone、iPad或家庭中樞之間直接傳輸。且每次連接期間由Apple進行資料傳輸的加密驗證，以確保足夠安全性。在台灣只有有少數業者產品獲得Apple Homekit的 MFI認證，而綠銀科技就是其一。

綠銀科技創辦人許孟哲表示，在台灣科技業工作超過10年，發現台灣以代工產業為主，很少發展自主品牌，而物聯網相關產品應用市場大，目前也尚未有壟斷市場的品牌，所以選擇從建立智慧家庭的品牌切入，因此在2016年與好友共同創立綠銀科技，創業初期即進駐交通大學創新育成中心，因為公司主要產品為物聯網相關應用，進駐交大的原因在於學校在相關領域具有豐沛的產學合作資源，也在校方的協助下成功申請RAISE計畫(重點產業高階人才培訓與就業計畫)，讓新創公司能夠聘請具專業研發能力的博士，為往後成功的產品開發增添實質戰力。此外在交大產學運籌中心的協助下，公司也獲得許多參展及行銷的機會，為新創公司增加能見度。

綠銀科技G-Switch智能開關產品介紹影片