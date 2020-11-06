大倉久和桃花林 11月午間推「龍鮑宴」頂級食材饗饕客

天氣變換交替之際，要注意暖心暖胃，品嘗略為重口且濃郁食感的粵菜料理再適合不過了！即日起至11月30日止，台北大倉久和大飯店的桃花林中華料理推出午間限定「龍鮑宴」，每人套餐1,200元＋10％，提供7道式、含蟹龍鮑燕等各色頂級菜品。

全新推出的桃花林「龍鮑宴」，以午間套餐形式供應，冷盤「桃花林御製鮑魚燒味拼」，包括和風胡麻醬汁九孔鮑魚、蜜汁叉燒與涼拌海蜇，小鮑魚口感爽彈有勁，搭配桃花林招牌的明爐燒味，佐冰鎮清脆海蜇皮切絲，絕對開胃。湯品則是「濃湯燕窩海鮮羹」，選用豬大骨、老母雞、後腿赤肉等濃縮精煉上湯，加入細緻南瓜泥吊色，濃郁高湯呈現金黃色澤，上桌前添加一份口感滑嫩、味道香醇的上等燕窩，與鮮甜的日本生食級干貝、明蝦，滋補湯品溫和暖胃。

套餐中的主角：「清蒸珍珠龍蝦」，選用台灣東北角沿海產的珍珠龍蝦，個頭雖小，但肉質緊實、彈性佳，只以魚露簡單調味清蒸，活體烹調吃得到新鮮海味，鋪墊的細絲粉條充分吸收鮮味。另外，「XO醬鴻喜菇松阪豬、XO醬炒蘿蔔糕」使用桃花林主廚自製XO醬，大火拌炒僅有6兩的豬後頸肉與每日手工現作蘿蔔糕。還有一道屬於宮廷菜式的「石鍋蟹粉四喜丸」，係延續北京菜系、清宮宴概念，是道工序繁複的功夫菜，以豬肉、香菇、鮮蝦仁混合，經過不停反覆摔打產生膠質，肉丸子吃來咀嚼感受豐富，湯底使用濃味雞高湯加入生拆蟹肉，鮮味十足；而「蝦湯野菌炆伊麵」則以蝦殼熬煮高湯煨煮入味必嘗。

餐後甜品不可少「楊枝甘露拼鮮果盤」，楊枝甘露是桃花林最受歡迎的經典港式甜品，香濃的芒果甜湯、搭配柚子果粒與西米露，師傅堅持不加一滴水的秘訣，甜而不膩清爽順口。桃花林「龍鮑宴」訂位可洽（02）2181-5136。