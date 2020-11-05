7人座旗艦休旅URX 7人座樂活款 百萬內即可入主

百萬內的7人座旗艦休旅終於來了！由納智捷總經理蔡文榮親自出席全新的「URX 7人座樂活款」發表會，蔡文榮總經理表示：「URX車系是納智捷累積多年研發經驗，基於我們對台灣特殊用車環境的設計、結合台灣ICT產業優勢所打造出來的產品，URX七人座樂活款，是URX車系的全新進化後，一車抵三車的集大成之作：全員7人座艙，樂活後艙設計，兼具原廠原裝的福祉功能，讓全家老小都能幸福滿載，一起樂在7中！」。他也表示，非常感謝鴻海劉揚偉董事長的支持，促成此次與SHARP的合作，即日起購買納智捷全車系，就送一台市價52,900元的SHARP 70吋4K ANDROID TV 顯示器！台灣夏普總經理張凱傑表示，雙方在各自的母集團上是密切的合作夥伴，親上加親的促成了這次的合作，買了車子不用抽、直接送!對於URX可以直接放入70吋電視的超大空間，也感到驚奇！

以全年齡多人用車需求與高齡化移動服務為宗旨，全新推出的「URX 7人座樂活款」，集裕隆集團研發能量之大成，延續過往一車多用的造車理念，讓你一次擁有7人座、樂活與福祉功能的多重享受，全面滿足國人對移動生活的無限可能！本月入主享【樂在7中 早鳥優惠】方案，除享早鳥優惠價98.8萬與SHARP 70吋4K Android TV顯示器外，並加贈原廠導航、3萬元保險抵用金（新車乙式以上車體險）、免費升級腳踏感應電動尾門與茶多酚負離子PM2.5濾網升級！此外，對於5人座SUV市場，納智捷也同步祭出【加倍升等專案】：即日起至11月31日止，入主URX ADAS智駕款（原售價89.8萬），可享加價1萬，即刻升等94.8萬的URX AR環景款，是同級唯一同時搭載ADAS、360度環景顯影、AR View+行車AR影像、ARD等安全系統之中型SUV，搭配舊換新方案只要85.8萬，再送原廠導航，免費升級腳踏感應電動尾門與茶多酚負離子PM2.5濾網升級，再享SHARP 70吋4K Android TV 顯示器等多項購車優惠，總價值超過11萬元。納智捷以最超值、最優惠的價格，讓喜愛納智捷的準車主們輕鬆入主無負擔全方位智慧科技車款，享受全面智慧新生活。

URX 7人座樂活款靈活彈性大空間 全家人的幸福移動城堡

納智捷URX自推出以來，以超大空間與高科技安全配備，深獲許多消費者的青睞！URX除提供5/7人座車型，以及5+1樂活款選擇外，納智捷更為多元車室空間與特定族群，以URX 5+1樂活款為基底延伸而出的「URX 7人座樂活款」，全方位滿足多人用車趨勢、高齡化社會的通用設計理念，致力打造符合全年齡友善產品線，期望讓每位乘員都有自已的專屬座位。全新「URX 7人座樂活款」的暖心通用設計，包含以下三大特點及說明：

滿足全員7人座艙：可兼顧乘客乘車感受與彈性運用的第三排空間設計。新增配置第三排兩張標準座椅 (側翻收折)，椅背角度可調，後傾6度，以膝部空間最大30mm (177cm成人)；此外，樂活後艙空間分別為：二排未傾倒 787L／二排已傾倒1,780L。同時設置第三排空調出風口、以及二排座椅一鍵翻折，以快速30秒輕鬆變換7座&樂活後艙。 樂活後艙設計：兼顧休閒與日常生活應用的設計。搭載「便利伸縮式斜坡板」與「平整化空間設計」，創造出各種生活場景的可能性，滿足靈活運用車室空間的想像！

–「便利伸縮式斜坡板」（含油壓省力裝置／下翻式後保桿）：可乘載高達300kg的承重能力，並提供後艙平整化設計能創造出高彈性的空間，不論是家庭出遊或是載物需求，皆能提供消費者最安全舒適、超大彈性空間的實用價值。

–「平整化空間設計」：後艙空間未放置輪椅時，收納狀態完全不會干涉後艙空間完整性；同時，斜坡板亦可收折平放，提供寬敞的置物空間，滿足靈活運用車室空間的想像。 唯一原廠兼具福祉功能的SUV：URX 7人座樂活款，以涵蓋全年齡用車需求產品布局，以通用設計規劃高齡化社會家用通用車，家庭成員若有乘坐輪椅需求，「LUXGEN Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置，可讓輪椅乘客快速7秒輕鬆上下車。

–「LUXGEN Quick Lock易扣」輪椅快扣裝置：榮獲「2020年德國IF設計獎殊榮」（iF Design Award），與國際知名大廠法拉利、BMW等並列汽車與科技(Cars & Technology) 得獎名單中。納智捷特別針對高齡化／身障人士所自行研發設計的Quick Lock輪椅7秒快扣，迅速將輪椅鎖附固定安穩不搖晃，並提供更加安全穩固的「輪椅三點式ELR安全帶」固定機制，對輪椅乘客在乘車過程中，提升舒適與安全。

–「補強車身後段的左右大樑結構」：在後艙地板結構下方增加了縱向三支、橫向三支的田字型補強鋼樑，強化並保護輪椅乘客的安全。

全新URX 7人座樂活款，同步亦搭載實用便利的5A智慧安全駕駛科技，包含：ARD擴增實境抬頭顯示器、ADAS先進駕駛輔助系統、AI自然語音、APA智駕停車輔助系統、AR View⁺ System行車AR影像系統等，以及其它實用的人性化智慧科技，諸如12吋多功能HD觸控螢幕、AR Around View＋環車AR安全影像、Eagle View＋360度環景影像、Alley View+車頭雙側影像、Full Side View+無盲點車側影像、Live Rear View+後視Live影像、AR See-through View＋AR底盤透視影像、Dual Side View＋開門防撞系統等智慧服務功能等多項前瞻科技配備，不僅提供駕駛無死角的行車環境，更能輕鬆應付所有突發況狀，提供全方位完整守護乘員的行車安全。

【全新世代LUXGEN SUV－URX全車系正式售價】

5人 ARD智行款：84.8萬（舊換新79.8萬）

5人 ADAS智駕款：89.8 萬（舊換新84.8萬）

5人 AR環景款：94.8萬（舊換新89.8萬）

5人 旗艦款：97.8萬（舊換新92.8萬）

7人ARD智行款：99.9萬（舊換新94.9萬）

7人旗艦款：111.9萬（舊換新106.9萬）

URX樂活款：

5+1樂活智行款：84.8萬

5+1樂活環景款：94.8萬

7人座樂活款：99.8萬（早鳥98.8萬）



