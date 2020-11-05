MINI掀背車系傳奇典藏版 全新上市

樂趣如初的創新駕馭體驗 再現蒙地卡羅奪冠熱血

經典時尚的外型，是MINI使人著迷的第一印象；而go-kart般樂趣無窮的駕馭快感，更是MINI讓人坐上駕駛座即無法自拔的魅力。MINI掀背車系自問世以來便為人津津樂道的駕馭樂趣，源自MINI之父Alec Issigonis爵士劃時代的極短前後懸與寬輪距的造車設計，以宛如go-kart靈活的操控性能，奠定MINI於1960年代的三屆蒙地卡羅拉力賽冠軍，更以橫掃歐洲各大賽事榮耀的不凡實力，寫下「黃金十年」的不朽傳奇故事。

用當代美學演繹造車設計初衷、以創新科技強化源自賽道的駕馭體驗，是根植於MINI品牌的不變信念。完美保留初代MINI車身設計比例的經典MINI掀背車系，全新推出「傳奇典藏特仕版」，包含MINI Cooper精工典藏版與MINI Cooper S傳奇致敬版，升級總價值超過17萬元的質感內裝與創新科技配備。MINI Cooper三門/五門掀背精工典藏版優惠升級Cross Punch真皮內裝、MINI Yours跑車式真皮方向盤、MINI整合式數位儀錶、無線Apple CarPlay整合系統與MINI原廠中文導航系統，融入MINI對設計的講究與堅持，典藏幾近苛求的英倫造車工藝；MINI Cooper S三門掀背傳奇致敬版優惠升級跑車化Steptronic七速雙離合器自手排變速箱(含換檔撥片)、Dinamica麂皮/真皮內裝、JCW跑車式真皮方向盤、MINI整合式數位儀錶、無線Apple CarPlay整合系統與MINI原廠中文導航系統，用速度與智慧科技致敬MINI於蒙地卡羅三度奪冠的傳奇榮耀。



MINI Cooper精工典藏版與MINI Cooper S傳奇致敬版皆升級MINI整合式數位儀錶。圖／業者提供

MINI Cooper S 3-Door傳奇致敬版 打造純然賽車體驗

全新MINI Cooper S 3-Door傳奇致敬版升級搭載跑車化Steptronic七速雙離合器自手排變速箱並配備換檔撥片，緊湊綿密的換檔過程，帶來運動感十足的動力轉換，強化MINI與生俱來的go-kart般駕馭樂趣；搭配採打孔真皮與加厚處理握桿設計的John Cooper Works跑車式真皮方向盤，完美的方向盤掌握度，可讓駕駛輕鬆於高速時保持穩定，自信征服每個刺激彎道，盡情享受無與倫比的操駕快感。以Dinamica麂皮/真皮內裝材質打造的John Cooper Works賽車型座椅，筒形設計提供絕佳的支撐性與包覆性，搭配賽車椅獨有的整合式頭枕，輔以遍佈座椅與方向盤的紅色縫線，座艙中的強烈競技感渾然天成，再現當年MINI Cooper S於蒙地卡羅拉力賽奪冠的熱血激情，用速度致敬MINI品牌引以為傲的賽車血統。



MINI Cooper S傳奇致敬版升級跑車化Steptronic七速雙離合器自手排變速系統(含換檔撥片) 。圖／業者提供

MINI Cooper 3-Door/5-Door精工典藏版 盡顯精湛細緻工藝

MINI Cooper 3-Door/5-Door精工典藏版座艙空間以Cross Punch真皮內裝與MINI Yours跑車式真皮方向盤所打造，Cross Punch真皮內裝座椅充分體現英倫工藝對細節的苛求，肩部與腿部支撐處採菱格紋打孔處理，宛如牛津鞋上的精緻雕花，佐以麂皮滾邊，盡顯質感細膩的英式風格；質地柔軟的Walknappa真皮與亮銀色縫線手工縫製而成的MINI Yours跑車式真皮方向盤，結合Piano Black高光澤飾板及方向盤下緣MINI Yours專屬徽飾，不僅帶來舒適手感，更展現其獨有的出眾品味。

MINI Cooper S傳奇致敬版升級JCW跑車式真皮方向盤。圖／業者提供

以創新科技強化無與倫比的駕馭體驗

MINI Cooper S 3-Door傳奇致敬版與MINI Cooper 3-Door/5-Door精工典藏版全新搭載MINI整合式數位儀錶、6.5吋觸控螢幕結合原廠中文導航系統與無線Apple CarPlay整合系統、以及MINI Connected智慧互聯駕駛─智能緊急求助功能與遠距售後服務，多樣科技與娛樂配備，為駕駛帶來更加便捷的駕馭體驗與車內娛樂享受。

MINI掀背車系傳奇典藏版建議售價

MINI Cooper 3-Door精工典藏版：148萬

MINI Cooper 5-Door精工典藏版：152萬

MINI Cooper S 3-Door傳奇致敬版：172萬



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