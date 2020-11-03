北農農藥殘留快篩領先國際

柯文哲市長親往嘉勉

台北農產運銷公司(北農)針對農藥殘留以「化學質譜快篩」獲致重大成效，日前柯文哲市長更為此親訪該位於台北市民族東路的農藥殘留快檢站，嘉勉北農讓需檢驗三天才能得知有無農藥殘留於蔬果的時間大幅縮短到只需20分鐘，肯定北農快檢站實驗室同仁的努力，讓保障國人健康的農藥檢篩技術領先國際、邁出大步!

北農斥資設立農藥殘留快檢站，添購精密設備、培訓專業組員層層檢驗，為民眾健康把關。

賴淵於質譜設備檢驗前的最重要步驟( 藥毒所研發的「FaPEx萃取管柱」 )精密儀器前進行萃取作業。

負責北農快檢站的黃承烺副理接受記者專訪表示，目前農民使用於蔬果的農藥有數百種，主管機關農委會農糧署以標準化學法，針對農民常使用的381種作為主要列管項目，三年內只要抽檢出1件含有這381種農藥的數據，就必需納入經常檢驗，今年已有198種農藥驗出需加強列管檢篩!黃副理說為保障北農的農產品讓消費者吃得安心、健康，在農業藥物毒物試驗所(藥毒所)大力協助下，提供最關鍵的「萃取」技術，加上購買自日商的精密化學質譜設備，讓整塊農藥殘留快篩拼圖趨於更完整，20分鐘便能檢出農藥殘留與否，並將數據上傳雲端大數據列管，除此也可以利用檢驗結果立即阻斷被驗出農藥殘留的蔬果流入民眾手中，站在第一線快速、嚴格的阻擋農藥對民眾之危害；黃副理補充說，早起的民眾大清早約五點多就到北農買蔬果，因此快檢站同仁都是前一日晚間10點就趕到實驗室抽檢運抵的蔬果篩檢，一旦檢出有農藥就立即以明顯的「農藥殘留超標」貼紙標示在不合格的產品上以阻絕其販售。

由藥毒所研發的「FaPEx萃取管柱」 ，堪稱為全球最先進、最精密的農藥殘留萃取設備。

在北農快檢站實驗室中，第一批前往藥毒所培訓的資深檢驗專員賴淵表示，該組同仁每天到實驗室便開始進行受抽測檢驗的蔬果，依循破碎、秤重、添加藥劑、萃取、質譜儀檢測等步驟嚴謹作業，賴淵說其中最為關鍵的技術正是由藥毒所研發的「FaPEx萃取管柱」，此技術由藥毒所研發，堪稱是全球對於農藥殘留檢篩最重要的新突破，藉由短短4分40秒流程便能將檢體萃取出來，經由質譜儀分析後，數據上傳至AI運算出最終分析結果，再將篩檢樣本顯示於檢驗資訊平台，不合格者將以紅色字顯示，進行源頭(原產地)列管與追蹤，輔導被檢出的農民加強用藥檢視，並讓無檢出的農民蔬果不需等待過長的檢篩時間便能快速供應民眾採買。