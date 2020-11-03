菁鑽聯盟線上旅展 12大飯店+全台租車暢行

2020菁鑽聯盟線上冬季旅展促銷開跑，11月29日前訂購特惠中！國內成立最久，由全台12知名大飯店與租車業者策略聯盟的「菁鑽聯盟」，發行聯合貴賓券。持券就能任選住宿或是租車服務，享受「一券在握．隨行所欲」的旅遊便利。

「菁鑽聯盟」聯合貴賓券原價每張3,999元，11月29日前，享優惠價只要3,799元；一次購買10張套票，再享87折優惠，每套35,000元，等於每張只要3,500元，聰明省錢國內環島旅遊GO。

「菁鑽聯盟」自2001年成立，目前成員含括12家優質飯店和全台格上租車據點，從北到南，從大都市到度假勝地，應有盡有，保有更多入住選擇的彈性與多樣性。

菁鑽成員分別有長榮桂冠酒店（基隆）、長榮桂冠酒店（台北）、台北凱達大飯店、日月潭大淶閣飯店、長榮桂冠酒店(台中)、劍湖山渡假大飯店、台糖長榮酒店（台南）、高雄國賓大飯店、墾丁凱撒大飯店、台東娜路彎大酒店、花蓮遠雄悅來大飯店、麗翔酒店連鎖（礁溪館）等，以及服務據點遍佈全台的格上租車。 憑聯合貴賓券，可選擇任一家聯盟飯店一泊一食服務，或是格上租車指定車款至多48小時租車服務。持券入住飯店，還可憑訂房代號享「格上租車」魅力都會小型車日租1,299元加碼優惠，訂購辦法與訊息可官網查詢www.elitetw.com。