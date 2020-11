重度聽損者福音　X-power助聽器獲友善市售輔具評選優選

高齡化為全球性的趨勢,讓輔具產品成為21世紀深具發展潛力的明星產業。為因應未來高齡者產業發展需求,政府積極舉辦「身心障礙與高齡者友善市售輔具評選」,鼓勵國內企業進行產品研發與產品檢驗,引導輔具產業建立優質發展環境。專為重度聽損者設計的X-power助聽器即以360°全方位語音接收、無線連結多媒體設備、RemoteCare遠端即時調整服務等實用設計與貼心服務榮獲2020年度的友善市售輔具評選優選。

X-Power助聽器可通過藍牙無線連結任何智慧型手機,讓使用者可以直接接聽電話或串流高品。

X-Power助聽器主要獲獎因素包括採用獨家BrainHearing™技術,不僅能夠持續360°全方位接收周圍聲源,全新的降噪技術能夠提供更佳的語音清晰度,讓大腦能夠以最自然的方式接收並處理聲源,同時減輕聽損者的聆聽負擔,並增加在多人談話中的語音理解,讓聽損者從此能夠輕鬆融入話題。

此外,X-Power助聽器可通過2.4 GHz藍牙®低能耗技術無線連結至任何智慧型手機,讓使用者可以直接接聽電話或串流高品質音訊,將聲音直接傳送到雙耳聆聽。即使在多人對話吵雜的環境中也可提供更好的語音清晰度,減輕配戴者的聆聽負擔。

在此之前,X-Power還被美國消費電子協會(CES)認可為世界上最強大的助聽器(the world’s most powerful hearing aid),並以其突破性聽力技術在紐約舉辦的年度世界最大消費性電子大展中,以創造更美好的世界類別(Tech for a Better World)贏得CES 2020創新獎之健康保健大獎。

