預約寵物生命旅程的下一站 寵愛SPA生前契約 讓寵物離世不孤單

不管你相不相信，2020年新生兒人數減少，反觀卻是寵物數量的增加，進而延伸出「新寵物經濟」時代的來臨。可見，寵物不再只是寵物，寵物就像家人、小孩，因此對許多毛孩父母而言，面臨毛孩離世，就像失去至親一樣令人措手不及，第一時間只能想到聯繫動物醫院。

圖說2：好的禮儀師能夠溫暖陪伴與關懷毛孩父母送別寶貝。圖／業者提供

驟然失去時的痛楚，凝結了告別時的時間，事後才懊悔沒有時間好好道別。因此「寵物生前契約」在市場上毅然崛起，所謂的「寵物生前契約」如同禮儀公司般的擬人化服務，透過「提早準備、思考周全、全程陪伴、溫度送別」的超前妥善安排下，讓每個人都能安然的面對突如其來的意外，從容預約寵物生命的下一站旅程。

寵物生前契約 需重服務內容周全

一般人聽到禮儀公司，最怕價格不透明，以及把寵物當作物品接走等狀況；宜恩生命禮儀公司建議：把寵物當成家庭一份子般的尊重，給予如同親人般服務與對待，對於飼主來說，是很重要的告別。

業者首推寵物DIY紙紮屋。圖／業者提供

因此他們建議簽訂「寵物生前契約」，需確定是否含有周全的服務內容非常重要；如365天、24小時專業禮儀師到府接送、用環保紙棺材而不再只是廢棄的紙盒，其他如選擇時間接體、約定告別日期、愛的告別式、全程紀錄以及後續關懷如安排法事、為寶貝客製化紀念項鍊、DIY紙紮屋等等，根據契約內容確認寶貝的往生後事受到尊重、安排得宜，才不致惋惜。

經過專業禮儀師的精油按摩給予撫慰，與飼主一同跟毛孩道別。圖／業者提供

寵物禮儀再升級 寵愛SPA為愛洗滌

寵物臨走是一剎那的，飼主還有很多話來不及說，因此在愛的告別式設計上，宜恩生命禮儀公司首推北北基地區的「寵愛SPA」服務，執行長洪于婷表示：「寵愛SPA的過程，毛孩父母可以全程參與，藉由專業證照芳療師所調配、含有穩定情緒的功效的精油，可以送給寶貝在最後一段路，舒緩放鬆緊張的身軀，忘卻生前的病痛，乾淨漂亮的離開。透過精油擦拭的過程，將時間與空間留給毛孩父母好好道別；並透過味道的保存，淡化家人的哀傷轉換為紀念。」

寵物生前契約何其多，仔細閱讀其內容，了解重點、多看多比較，也可參考；https://yienlife.com/service/pet-living-contract/