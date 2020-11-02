歐米茄Trésor腕錶 閃耀18K Moonshine™金光芒

喜愛歐米茄Trésor本系列纖細風格與簡約設計的女仕有機會進一步提升奢華層次，並選擇一款閃耀美麗光芒的腕錶。歐米茄旗下深受歡迎的Trésor系列納入三個新款式， 全新款式的尺寸為36毫米，每一款錶殼皆以該品牌自家的18K Moonshine™金打造，這種在2019年問世的獨特合金是從黑夜中的月光汲取靈感；相較於傳統18K黃金，Moonshine™金的色澤較淡，並能絕佳抵抗顏色與光澤隨時間消褪的問題。

另一個新Trésor特色是多了網眼錶鏈。這些經典風格錶鏈採用絲紋處理，它們能優雅、舒適的貼合手腕，並且是此系列第一款金屬錶鏈。

這些腕錶備有整整5年保固，並提供三種獨特款式：

18K Moonshine™金錶盤搭載浮雕絲紋與羅馬數字。

白色錶盤搭載18K Moonshine™金浮雕羅馬數字。

18K白金鍍銠錶盤裝飾786顆雪花式鑲嵌單翻鑽。時標位於水晶鏡面的正面。

全新錶款秉持Trésor系列的招牌特色，在錶殼曲線側邊鑲嵌38顆單翻鑽，而且在錶冠注有紅色液態陶瓷的歐米茄花朵鐫刻額外鑲嵌一顆單翻鑽。將錶轉到背面，可透過裝飾金屬化「她的美麗時光」紋理設計的拋光鏡面底蓋，細細品鑑歐米茄4061機芯。

