SUBARU與英國品牌Rapha®首度合作 引領消費者舒適質感的行車體驗

素以操控及安全為優勢的SUBARU，以比其他車廠多一倍的時間，堅持打造品牌最為著名的SAWD對稱式全時四輪驅動及BOXER水平對臥引擎。而SUBARU旗下車款與生俱來的冒險基因，更是引領車主突破休閒生活框架，開拓人生更高峰層。與SUBARU有著相同理念的英國倫敦自行車服飾品牌—Rapha®，則以打造世上最優質的自行車服飾做為品牌初衷，為初入門的新手騎士及World Tour級的職業車手重新定義了舒適度、性能與風格，讓騎士及車手們皆能自信前往每一段看似不可能的目的地。

為讓全台消費者領略更高質感的精采生活，SUBARU與Rapha®首度合作，於2020年11月1日起至2020年11月30日止，凡至全台SUBARU展示中心試乘任一SUBARU車款，即有機會獲得高質感Rapha® Explore系列GORE-TEX防水連帽夾克以及Rapha® 100%美麗諾羊毛帽。

SUBARU以絕佳的操控及安全性，體現勇於挑戰、熱愛冒險的精神，多年來力挺消費者實現在個人、家庭及生活多方面的全新境界。而創立於英國倫敦的自行車服飾品牌Rapha®，同樣致力於最高品質與多功能性的製造工藝，其RCC (Rapha Cycling Club) 俱樂部更是匯聚了世界各地熱血、活躍的自行車騎士，其中台灣地區的會員更包含眾多熱衷戶外運動、勇於挑戰自我極限的知名藝人。

於10月份播出的「SUBARU #挺你最重要的事」網路宣傳影片中，充分傳遞了車主們對於駕馭SUBARU車款的優越感，猶如Rapha®品牌愛好者穿戴有Rapha Pink和RCC俱樂部標誌的旗下商品那般自信與享受。SUBARU與Rapha®期待透過這次的合作，引領全台消費者開創全新格局的人車生活，品味人生！