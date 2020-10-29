蔥阿伯水餃新品上市 健康低脂高蛋白香菇雞肉水餃

跳脫傳統口味豬肉內餡 全聯福利中心11月開始上架

比利時iTQi風味絕佳獎素有「食品界的米其林」之稱，獲得該獎之台灣冷凍食品品牌「蔥阿伯」推出新品，以低脂低熱量的鷄肉搭配在地栽種的台灣香菇作爲内餡取代傳統豬肉，跳脫傳統口味水餃内餡。加上同步上架的新口味黃金玉米餡餅為民眾帶來味蕾新衝擊，新品於11月在全聯福利中心陸續上架。

「蔥阿伯」總經理張智鴻考量健康意識抬頭，造就民眾重視飲食健康風氣盛行，率領團隊以低脂低熱量為研發重點，採用低脂的鷄肉作為主食材，配上台灣本土栽植的香菇提味手工捏花而成的水餃，經過烹煮後水餃内餡口感扎實且鮮嫩多汁，營養價值豐富；另一新品黃金玉米餡餅選用台灣在地玉米，在不須退冰的情況下下鍋慢煎，或放入蒸籠蒸熟即可上桌食用，清爽鮮甜的玉米内餡，帶給台灣民眾不一樣的味蕾新衝擊。

張智鴻表示，「蔥阿伯」品牌秉持台灣在地好味道的核心宗旨，嚴選在地食材研發台灣特色蔥抓餅、餡餅、水餃等，更重要的是工廠皆通過HACCP、ISO22000食品安全管理系統雙驗證，在享用美食之餘亦考量到食品安全問題，為消費者的健康把關。「蔥阿伯」創立於2010年，適逢十周年，配合雙十國慶官網祭出全館滿千享八折優惠、同件商品第二件十元及99元商場加碼送蔥油派三重禮且市場反應熱烈。為回饋「蔥友」熱烈支持，官網特設雙十一購物館別，祭出超值方案「買一送一」、雙十一當週主打商品11元限時搶購、特定商品史上最低優惠限時爆殺1折起、超商免運超值組599元。欲想了解「蔥阿伯」產品相關促銷活動，可透過官方網站https://www.fresh123.net/、Google搜尋「蔥阿伯」、臉書粉絲專頁「蔥阿伯台灣在地的好味道」，或官方Line@搜尋「sou6301y」以了解最新優惠消息。