「有之和牛鍋物食べ放題」大舉強攻台中大里、市政文心　贈巨無霸波士頓龍蝦

繼9月18日築間餐飲集團旗下主打和牛吃到飽品牌「有之和牛鍋物食べ放題」1號店進駐台北信義商圈後，立即吸引和牛控的目光，造成轟動與排隊人潮。挾著這股強大氣勢，業者霸氣宣布「有之和牛鍋物食べ放題」將於10月30日進駐台中大里設立2號店，11月6日緊鑼密鼓強占台中市政文心店為3號店，滿足台中人的味蕾。

歡慶二家店陸續登場，築間餐飲集團特別於台北與台中共同舉辦慶祝活動，消費者凡於開幕當天至台北1號店或台中2、3號店用餐，即可參加抽獎活動，並有機會榮獲「巨無霸波士頓龍蝦」或「巨無霸草蝦」乙份，限量30份，送完為止。

有之和牛鍋物食べ放題台北店及台中店同歡慶，祭出免費贈送巨無霸波士頓龍蝦。圖／築間餐飲集團提供

築間餐飲集團旗下主打和牛吃到飽品牌「有之和牛鍋物食べ放題」1號店於9月18日在台北信義區正式營運後幾乎是天天爆滿，即使已開放預約仍造成店外天天排隊的現象。縱然每天從上午11點到凌晨4點，17個小時馬拉松式不間斷的營業，仍造成一位難求的盛況，被網友稱為「最難訂到的和牛吃到飽餐廳」。

和牛放題+8種湯頭 引爆和牛吃到飽戰場

「有之和牛鍋物食べ放題」1號店開幕後，每日上午11點至凌晨4點，17個小時馬拉松式不間斷的營業，短短不到一個月即創下亮眼佳績，被網友稱為「最難訂到的和牛吃到飽餐廳」，並登上熱搜關鍵字排行榜。

為顛覆消費者認為和牛昂貴的刻板印象，「有之和牛鍋物食べ放題」推出只要788元即可輕鬆享用澳洲和牛等10種肉品吃到飽。嚴選台灣豬界公認的鑽石等級台灣好豬【安心究好豬】的特選台灣豚雪花、特選豚梅花，所有肉品皆讓人瘋狂暢點、無限暢吃。另外，花費1580元更可盡情享用「日本特選和牛雪花」及「日本特選和牛霜降」，體驗日本和牛吃到飽的快感！

1580元可盡情享用「日本特選和牛雪花」及「日本特選和牛霜降」。圖／@shishi_bao提供

「有之和牛鍋物食べ放題」聘請逾30年豐富經驗的主廚，遠赴日本各地尋找特色風味湯頭，承襲日本對美食細膩與堅持。主廚與職人共同精心研發，反覆試煉與調整出具有特色的湯底，搭配著高級肉品呈現出絕佳的口感與層次感。內含清甜的「干貝昆布」、口感濃郁的「老熬牛骨」，還有麻香順口的「九葉青花椒」，都是令人讚不絕口。

受到饕客激推的「和牛黑咖哩」，是一塊塊和牛搭配燉得入味的紅蘿蔔與馬鈴薯，淋在白飯上，令人食指大動，更讓愛吃和牛的肉控們大呼過癮。另外，自助吧提供高達70餘種新鮮食材、冰飲品及甜點，其中韓國原裝進口的「哈蜜瓜霜淇淋」，綿密的口感、高雅的香氣，讓顧客感受到它的獨特魅力，CP值高且極具競爭力。

以黑馬之姿竄紅的築間餐飲集團，旗下品牌除了築間幸福鍋物之外，2020年下半年再打造2個新品牌「焼肉スマイル(燒肉smile)」及「有之和牛鍋物食べ放題」。「有之和牛鍋物食べ放題」2021年將計畫於彰化員林、高雄岡山等地區開分店，誓言搶下和牛吃到飽第一品牌。

有之和牛鍋物食べ放題 2號店地址：台中市大里區德芳南路472號之2或洽詢預約專線：(04)2481-1222。有之和牛鍋物食べ放題 3號店地址：台中市西屯區文心路二段568號、預約專線(04)2328-3456。