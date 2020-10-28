歡慶萬聖節並搶搭百貨周年慶商機　奇哥祭出當季服飾優惠活動

迎接萬聖節即將來臨，並搶搭百貨周年慶商機，各大飯店、遊樂場與各式餐廳皆盛大舉辦應景活動，寶寶的第一個朋友「奇哥」，就要寶貝來「耍萌」！本季推出多元風格服飾與配件，輕鬆穿搭有型，讓家中孩童不僅能化身為飛行員、森林之王，還能成為童話裏的小公主。

奇哥表示，為小男孩設計的【飛行趣系列】服飾，以飛機圖騰為設計主軸，打上領帶宛如專業小機師，本系列外套織標以飛行夾克臂章為設計發想，並採用魚鱗彈性布與棉絨布等貼身親膚且具良好舒適材質，折疊不易留下皺褶，良好固色性也讓布料不易褪色；【優雅比得系列】能讓小女孩成為氣質女孩，以童話木屋壁紙的典雅花版，營造溫馨舒適感，清新脫俗的設計，簡單襯托女孩的甜美優雅。

另外，奇哥以小動物風格為主打產品，打造的【快樂森林系列】利用不同層次的奶茶色、駱黃色來堆疊深秋氛圍，並結合各種細節設計，如立體老虎耳朵或狐狸腳掌、繡花獅子與小熊臉蛋等，都令人驚豔。今年獨家推出「單印遊戲墊」底部顆粒防滑材質，讓家中寶貝可在上面開心翻滾，可愛造型一推出即吸引媽咪的目光。

【快樂森林系列】使用不同層次的奶茶色、駱黃色來堆疊深秋氛圍，簡單搭配且有型。圖／奇哥提供

即日起至11/30止，奇哥搶搭百貨周年慶，祭出當季服飾8折起，當季外出服三件享72折優惠！加入奇哥官方LINE好友並填寫問券，能立即獲得購物金，還有機會抽中市值千元獎品；參加人數若超過千名，加碼再抽兩名贈市值2千元獎品！詳情請查詢奇哥官網：https://bit.ly/3kPVimr與FB粉絲專頁：https://bit.ly/3kNg2v2