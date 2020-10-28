阿里巴巴國際站採購節交易總額再創新高

「疫後復甦」商機促反彈，台灣商家口碑受肯定，外銷訂單再創新紀錄。

阿里巴巴國際站10/27公布2020年「全球採購節」期間數據表現，迎接即將到來的雙11與年底黑色星期五、聖誕節等大促檔期，全球買家提前備貨，帶動「採購節」業績表現，各項核心指標再創新高，繳出亮眼成績單。另一方面，為幫助全球中小企業外貿不斷鏈，阿里巴巴國際站於今年特別推出B端直播新工具打造外貿新玩法，為商家引進優質流量，助力全球買家迎來「疫後復甦」商機，多項重點行業強勢反彈，交易量出現1至3倍的大幅增長，台灣中小企業更是表現不俗。

核心指標翻倍增長，家居、機械、消費電子獨佔鰲頭

2020年採購節關鍵數據均創下新高，與去年同期相比，全站交易總額增長133%，訂單數增長128%，支付買家數增長83%，新買家更是佔了所有買家的3分之1。

此外，儘管新冠肺炎疫情阻絕企業參展，但全球B端廠商轉向線上外貿，迎來疫後復甦的需求，其中，又以「家居園藝」、「機械」與「消費電子」的需求最為旺盛，交易總額分別繳出1.8倍至2.3倍的同比增長。

由阿里巴巴國際站開創的「B端直播」新模式已然成為帶貨保證，在採購節中也繳出了亮眼成績單。短短一個月內，直播間的互動人數月增幅達160%，直播商機則有約3.5倍的大幅增長。

台灣商家口碑受肯定，外銷訂單再創新紀錄

不讓其他國家專美於前，台灣商家在採購節期間也有「爆炸性」的好表現，從核心數據來看，交易總額相比同期成長89.7%，訂單數成長53%，買家數也增長20%。其中，台灣美妝保養品牌於採購節開跑2分鐘內即開出第一筆訂單；另外，也有五金辦公組件的供應商在開站當天，即以500萬台幣創下首日最高成交金額，創下台灣商家在採購節的紀錄。

交易數據增長之外，訂單質量的提升更凸顯台灣商家的實力。舉例來說，在台灣賣家的外銷訂單之中，來自美國的訂單穩居榜首，不僅訂單量較去年同期成長55.4%，訂購金額增幅更直線攀升至265.7%；菲律賓與澳洲則分別以116.7%與88.6%的訂單數成長率分居增長榜單的一、二位。

阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示：「今年疫情更加彰顯企業生意模式多樣性及快速應變能力的重要性，從今年九月採購節成果看到，能夠快速掌握商機動向及善用數字化工具將是未來商場決戰關鍵致勝點。阿里巴巴國際站致力用創新科技協助台灣中小企業數字化轉型，透過精準商機匹配、數據分析商機趨勢及金物流服務，讓台灣中小企業擁抱數字化帶來的高效。 我們相信線上商機還是有非常大的成長動能，阿里巴巴國際站期待讓世界更小台灣中小企業生意更大。」

關於阿里巴巴國際站

Alibaba.com（www.alibaba.com） 是阿里巴巴集團最先創立的業務，根據易觀按2018年收入的統計，是中國最大的綜合型外貿線上批發交易平台。截至2019年3月31日，Alibaba.com上的買家來自於全球超過190個國家。買家一般是貿易代理商、批發商、零售商、製造商和開展進出口業務的中小企業。Alibaba.com還為其會員及其他中小企業提供進口╱出口供應鏈服務，包括清關、貿易金融服務和物流服務。