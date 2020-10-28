帶來 hope　30林莉 要讓婚紗品牌乘風破浪

在疫情無情的衝擊下，各行各業都深受影響，可以說疫情考驗的不單單是每個人的免疫力，也是企業的免疫力，面對挑戰「要嘛出眾要嘛出局。」曾為名模林志玲、陳怡蓉、S.H.E的Selina等知名藝人打造驚豔婚禮的林莉婚紗 LinLi Boutique（以下簡稱「林莉婚紗」），剛跨過品牌30年。對品牌創始人林莉來說「30而已，正要準備乘風破浪」，今年正式啟動新的品牌策略應對市場變化。

「30年來，我們一直覺得對美，有責任。」林莉說：「想做到有華人的地方就有林莉品牌，所以決定在今年啟動加盟，打開禮服商品經銷通路。」希望尋找挑有創業家精神、區域市場人脈與品味的合作夥伴加入，為此林莉婚紗籌備了近半年，將商品、公關資源、行銷力、統籌整合能力的Know-How，轉化成一套KM（知識管理系統），透過加盟夥伴與經銷商，讓林莉的訂製婚紗禮服走出去，如同 Vera Wang，經典設計讓全世界對於引進他們的婚紗禮服趨之若驚。據悉，目前已有台中、香港、新加坡的加盟主接洽。

林莉婚紗品牌市場總監Melodie進一步指出「林莉婚紗」在推動加盟與經銷的大戰略下更深化市場的戰術布局。她說，未來將開始融入平台經濟、共享經濟、網紅經濟的新趨勢思維，計畫拓展店商與網路電商平台觸角，跨出同溫層，接觸新客層；並啟動一系列KOL合作項目，發揮社群影響力創造爆米花效應。更在關注人設的網路時代，持續深化長期的企業、政商名流商務社交與個人的形象造型顧問與衣櫥規劃等Solution服務，並著手籌備打進年輕市場的副品牌，很快就會看到林莉婚紗的再進化，大家可以拭目以待。

林莉2020全新高訂系列「HOPE」 。圖／ LinLi Boutique 提供

每年春夏／秋冬兩季發表4大2小系列，林莉婚紗工坊的規模與設計已是準國際時尚品牌規格，林莉直言不諱說「我痛恨傳統婚紗。」一是痛恨傳統婚紗去大陸和東南亞代工廠帶貨，搭配少數歐美婚紗款與選品炒噱頭的商業模式，二是痛恨這樣模式下的千篇一律、高撞衫率，和穿上去莫名其妙顯得比實際年齡老的效果。林莉說「婚紗不就應該是讓人更年輕嗎？」

林莉2020全新高訂系列「HOPE」 。圖／ LinLi Boutique 提供

在疫情和全球局勢動盪的氣氛下，林莉推出全新高訂系列「HOPE」，希望「作品裡溫柔又堅定的心，將療癒與希望縫合進一襲襲絕美的婚紗中，填補心靈傷口，透過設計以軟性的力量喚起希望，企盼未來。」投入高級訂製禮服超過十餘年、深諳高訂魅力與專業的林莉婚紗，非凡與優雅的印象深植人心。品牌工坊有在高級訂製手工領域耕耘多年的打版設計師集資歷超過十年的手工藝師傅，擅長運用歐法和義大利進口的奢華亮片、各式刺繡與數位彩噴、立體蕾絲、雪紡紗、寶石鑲嵌等頂級面料，搭配極具戲劇張力和時尚感的精確立體剪裁、不對襯設計，將林莉獨有的內涵成就在每個細節中。