迎戰雙11 PChome 24h購物攜手Global Mall打造實體快閃櫃位

迎戰雙11！PChome網路家庭（8044-tw）開啟Online to Offline 跨界合作，首度進駐百貨商場設立實體快閃櫃位，旗下PChome 24h購物此次攜手「Global Mall環球購物中心」開跑雙11暖身活動，進駐實體推出PChome 24h購物「絕不退讓聚落」快閃櫃位，10月22日~11月15日祭出站上熱賣商品驚喜優惠價、米其林名廚料理獨家試吃、館內尋寶抽獎、打卡贈好禮等多重優惠好康活動，獨家集結八大知名品牌，囊括熱門美妝、美食、家電等品類，最低下殺55折起！線上亦同步籌備「絕不退讓聚落」活動專區，首波強勢打造實體快閃櫃位，藉百貨周年慶加乘效益、拉抬銷售。此次跨界結盟實體百貨，讓營銷模式再創新，全面升級O2O購物饗宴，預計將掀起話題高潮，引領電商市場走向新里程碑！

PChome網路家庭執行長蔡凱文表示，「每年的雙11活動已經成為全台消費者最期待的採購時機，今年我們首度延展雙11活動戰線至線下，增加實體商場的消費場域，攜手Global Mall環球購物中心，鎖定商圈人潮，加速消除線上、線下市場的界線，希望將網購獨家販售的優質商品帶進人潮眾多的實體商場，讓消費者有機會在現場體驗質感商品，創造與消費者間的回憶與互動，同時提升消費者黏著度，打造最優質的顧客體驗。」為滿足消費者360度全方位生活需求，且看好虛實整合商機崛起，PChome 24h購物致力營造多元創新消費體驗和形塑各類型場景，今年雙11更展開多元跨界的策略布局，整合線上到線下，採多通路分進合擊，將全面搶佔消費者的心，助攻即將到來的雙11重頭戲。

PChome 24h購物進駐Global Mall實體快閃櫃位，獨家集結八大知名品牌下殺55折起，讓消費者有機會在線下體驗站上質感商品，引領電商全面升級創新服務！圖／PChome網路家庭提供

PChome 24h購物首度推出的「絕不退讓聚落」實體快閃櫃位盛大登場，集結八大知名品牌，即日起正式進駐Global Mall新北中和，攜手為消費者打造美好生活，其中獨家推出理膚寶水、TTM 提提研、LANEIGE蘭芝等一線大牌，更透過「PChomeX 家好選物」優質選物，精選系列商品傳遞品味質感的新生活理念，像是baan台北米其林餐盤推薦泰式雪糕及拌麵、HANARO OKCOOK韓國道地即食料理、台灣創新美食名店麻膳堂水餃、嘉義人氣炸全雞名店桃城雞排等，讓消費者在家也能輕鬆品嚐如同餐廳現做的美味料理，運用品牌優勢加重搶客力道，提前炒熱雙11氣氛，持續推升年底採購季買氣。同時，亦推出豐富的活動與優惠內容，活動期間每週末舉辦料理實演秀，讓消費者大飽眼福與口慾，還有理膚寶水、CeraVe 適樂膚體驗禮限量發送，邀消費者走入絕不退讓聚落，盡情享受逛街購物的樂趣！

全方位擴大客群，PChome 24h購物透過實體商場資源發揮強大聚客力，同時於Global Mall新北中和館內以PChome專屬紙箱打造獨特的裝置藝術，造型吸睛成為消費者爭相拍照的打卡熱點，即日起~11/15與館內任一PChome紙箱拍照打卡，即可免費獲得baan泰式雪糕，更設計有趣的小遊戲與消費者互動，搭配社群推廣進行品牌擴散，加碼祭出萬元驚喜抽獎活動，11/1~11/15於館內完成尋寶地貼指定任務，即有機會獲得最高Global Mall 1萬元禮券；11/1~11/15至PChome限定櫃位不限金額消費，即可抽最高Global Mall 1萬元禮券，以霸氣好禮回饋消費者，持續延燒話題熱潮！