豆府餐飲集團祭出韓式生活節 享用美味韓式饗宴

瞄準全台偽出國風潮盛行，全台最強韓式餐飲集團─豆府餐飲集團串連旗下涓豆腐、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、銅盤和姜滿堂等5大品牌共同推出「韓式生活節」，打造舌尖上的旅行體驗，讓消費者不須出國也能享用美味韓式饗宴。

自10月27日起，豆府餐飲集團重磅推出每年只賣一檔的罐裝「特級韓式泡菜」，並加碼祭出史上最高CP值的「正宗韓國人蔘雞買一送一」活動，是入冬後最暖胃、也是最暖心的貼心選擇。

韓國人蔘雞火鍋、人蔘砂鍋雞 系列通通買一送一

進入深秋之際，氣候漸寒，正是秋冬進補好時機，豆府餐飲集團推出有韓國養生極品湯品稱譽的「韓國人蔘雞湯」！自10月27日至11月22日止，涓豆腐、北村豆腐家、銅盤、姜滿堂、韓姜熙的小廚房等五大品牌齊推韓式生活節，並強勢推出「人蔘雞系列買一送一」超狂優惠，凡民眾至任一品牌用餐，單點人蔘雞系列料理乙份，即贈送同價人蔘雞系列兌換券一張，享5折優惠，每間門市限量100份，數量有限，趕快帶全家來一場韓式溫補養生的偽韓旅吧！

韓式百元罐裝泡菜熱烈開賣

韓國極具代表性，也是韓國人餐桌上必不可少的韓國泡菜，其微酸帶辣口感也廣受台灣消費者青睞。為了原汁原味呈現韓式用餐傳統，豆府旗下4大韓式料理知名品牌─涓豆腐、北村豆腐家、銅盤、姜滿堂，無限供應的韓式泡菜及小菜也成為擄獲韓迷味蕾的最大賣點。

為了滿足韓迷邊追韓劇、邊嗑泡菜的瘋狂渴望，豆府集團韓式生活節活動重磅祭出限量的罐裝「特級韓式泡菜」，每罐只要168元，堪稱全台最美味也最好入手的泡菜，。

豆府集團韓式生活節活動重磅祭出限量的罐裝「特級韓式泡菜」。圖／豆府餐飲集團提供

攜手韓劇「愛到最後」 免費吃韓式料理

豆府餐飲集團韓式生活節攜手韓劇「愛到最後」，只要將劇中LOGO與緯來電視LOGO同框畫面拍下，2人同行到涓豆腐可免費享用黃金酥炸嫩豆腐乙份，北村豆腐家、韓姜熙的小廚房可享釜山傳統炸魚板乙份，銅盤可品嘗12隻南美白蝦，另外姜滿堂可享用市價240元的鮮嫩牛五花乙份。

豆府餐飲集團「韓式生活節」攜手韓劇「愛到最後」，2人同行到銅盤可免費享用12隻南美白蝦。圖／豆府餐飲集團提供

豆府為台灣最大韓式料理連鎖餐廳集團，旗下共有5大韓式料理品牌─涓豆腐、銅盤、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、姜滿堂，以及一個越南料理品牌飛機河粉。皆承襲正宗韓式、越南料理精髓與道地烹調手法，製作成一道道美味可口的經典料理，廣受消費者熱愛！品牌門市據點： http://www.tofuglobal.com/tw/AllStore.html