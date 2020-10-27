震撼舌尖顛覆威士忌年份的迷思雅柏Ardbeg最煙燻的威士忌「Ardbeg Wee Beastie」出閘

以「終極艾雷島麥芽威士忌」為傲的雅柏酒廠，在今年度推出名為「Wee Beastie–小野獸」的新款核心佳釀，酒如其名它是一款活力充沛的煙燻小野獸。這款來自艾雷島泥煤沼澤的全新酒款拋開威士忌既有的年份迷思，以僅僅5年的陳年卻依舊恣意散發濃醇強烈的煙燻風味，不可思議的迷人魅力即將震撼喜愛煙燻威士忌的品味人士。

雅柏首席製酒師比爾．梁思敦博士表示，被愛好者暱稱為「阿貝」的雅柏酒廠一直以來都在探索艾雷島威士忌的傳說，從傳說中島上難以捉摸的海妖，到神秘乖誕的山丘混種怪物，而雅柏酒廠就在一次次的裝瓶中去探索難以言傳的傳奇歷史；其中最廣為人知的傳聞就是下一個奇妙生物將會在艾雷島泥煤沼澤中浮現。被形容為「怪獸般的酒（a monster of a dram）」，Ardbeg Wee Beastie「小野獸」或許就是這個傳聞的主角。啜飲一口即可深刻感受它在舌頭上留下令人難忘狂野風味。這味蕾上的衝擊來自於波本桶及Oloroso雪莉桶熟陳的複雜風味， Wee Beastie「小野獸」 融合了強烈的現磨黑胡椒、柔滑松脂與濃郁的煙燻氣息，隨之而來巧克力、雜酚油與焦油的層次在口中爆發，隨著美味鮮美肉香滲入味蕾，包覆口腔的鹹香口感緩緩逸散。

雅柏單一麥芽威士忌品牌經理戴先志則興奮指出，我相信，雅柏粉絲一定會愛上這支佳釀帶來的那種「舌頭跳動」的全新感受；為這支傑作所精心設計的橡木桶調和配方，讓 Wee Beastie「小野獸」 成為不只可純飲，還能當做重口味煙燻調酒的基酒。酒廠經理 Mickey Heads 也表示，對雅柏酒廠而言，在核心系列中持續推出常態性的新品威士忌是極其重要的，而「 Wee Beastie小野獸」 尤其是這當中非常特別的威士忌。由於它是較為年輕的威士忌，因此我們可以盡可能地讓它貼近雅柏酒廠的本質與特色。所以，我們可以肯定的說，它絕對是最威的小野獸。

雅柏Wee Beasties「小野獸」。圖／業者提供

品飲筆記：

●色澤： 淡金色

● 香氣： 極為鮮明、清新的草本調，揉和一絲香草、梨子、現磨黑胡椒與蜜汁火腿的氣息；濃郁的土耳其咖啡、柔滑松脂味。加一點水會釋放出更多宛如岩蘭草、大茴香般的草本前調，混合著八角、青蘋果與皮革的風味。

● 口感： 豐富的口感在口中爆炸開來，伴隨著巧克力、焦油、雜酚油和煙燻培根風味， 隨後蹦出消毒錠、尤加利和大茴香的風味。

● 尾韻： 鹹味包覆著味蕾，伴隨淡淡的可可、糖果和鹹肉味，餘韻久久不散。

● 桶型： 波本桶及Oloroso雪莉桶

（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）