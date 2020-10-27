香格里拉台北、台南遠東ITF年終優惠多　線上旅展延至11月6日熱賣中

不用出國也能買到超優惠五星食宿！配合10月30日至11月2日於台北南港展覽館登場的「2020台北國際旅展ITF」，香格里拉台北、台南遠東國際大飯店與Mega50聯合推出各式住宿、餐飲、年菜外帶、健身券等超值商品，來旅展攤位I901現場更有「滿額好禮樂」與「食來運轉‧轉轉樂」、保證有獎等活動。

遠東 Cafe 自助餐廳將於11月底嶄新開幕。圖／業者提供

詢問度最高且必搶的就是11月底全新改裝的台北遠東「遠東Café自助餐廳」，全新的食尚空間與寰宇美食體驗，值得搶先ITF旅展先入手，包含午、晚餐、下午茶等最低優惠約65折，平均每位僅1,058元，即可以超優惠價搶先享受全新豪華百匯晚餐。

台北遠東不容錯過的明星商品，首推歷年新低1.4折雙人入住豪華客房每晚2,999元（不含早餐），適合喜歡說走就走的旅人；暑假期間推出受歡迎的「暖心假期」住房專案，ITF強勢回歸，台北遠東行政樓層雙人入住，享用豪華閣餐飲服務，每晚5,388元起，平均每人每晚2,694元，下殺原價2.2折。

香格里拉台南遠東飯店推出多款超值住宿券、全都包含雙人早餐。圖／業者提供

國旅最夯在台南！推薦必buy台南遠東超值住宿券，下殺2.8折起，住宿券都含雙人早餐，如週日至週五尊榮客房住宿券7,332元，平均每人僅1,833元，現省19,046元。更有平日入住豪華閣尊榮客房住宿券，只要4,500元，現省10,804元；另有買一送一雅仕套房住宿券。

ITF旅展現場購買香格里拉遠東飯店集團餐飲及住宿，單筆消費金額達26,888元可獲贈適合SOGO百貨、遠東百貨及愛買的禮券500元；金額達168,888元可獲贈市價6,000元的illy膠囊咖啡機，送完為止。同時，購買香格里拉遠東飯店集團餐飲及住宿單筆消費每滿9,999元還可參加轉轉樂抽獎1次（單筆消費最多可轉5次）。

香格里拉台南遠東推出的「聯合餐飲券雙組」，可任選遠東Café自助餐或THE MEZZ牛排龍蝦館的波士頓活龍蝦套餐。圖／業者提供

香格里拉台北、台南推出聯合線上旅展、並延長線上販售至11月6日，顧客可早買早享受。線上旅展除了上述住宿券與自助餐券，還有「香宮烤鴨龍蝦套餐四人份4,365元」、「ibuki日本料理雙人套餐2,988元」、「上海醉月樓雙人豪華海鮮套餐2,980元」及「馬可波羅義大利餐廳雙人晚間套餐3,899元」等餐券，以及台南遠東的「醉月樓一鴨三吃券」、「聯合餐飲券」等線上旅展限定優惠內容必買。

線上旅展網址可洽：台北遠東https://twanga.mohist.com.tw/index_pc.php?pro=FEP；台南遠東https://twanga.mohist.com.tw/index_pc.php?pro=FEY。