搶攻雙11網購商機　亞尼克「嫩仙草撞奶」生乳捲獨家開賣

搶攻雙11龐大商機，團購冠軍蛋糕名店「亞尼克」為回饋捲迷及40萬會員深度支持，祭出年度最強檔多款限時加碼優惠活動，只要在家動動手指即可享用快速宅配到府的夢幻甜點！

自2013年「亞尼克」推出經典夯品「亞尼克生乳捲」後，立即掀起全台電商平台團購熱潮，並連續多年摘下網購蛋糕冠軍榮銜，目前已研發超過百款口味，創下年銷百萬條佳績。今年由DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，20大「懶人系宅配美食」名單出爐，由亞尼克生乳捲奪冠！

首次亮相「嫩仙草撞奶」生乳捲網路限量開賣

趁著這波秋意，亞尼克討好消費者的味蕾，推出網路獨家限定販售的「嫩仙草撞奶生乳捲」，將濃郁仙草融合北海道奶霜，並搭配咕溜滑嫩的仙草凍，入喉爽口、獨特的仙草餘韻令人回味無窮！清爽飲品與生乳捲迸出新滋味，網路獨家限量販售，售完為止。為瞄準雙11的最強檔期，推出CP值高的團購價，捲迷趕快搶得先機喔！

「亞尼克」歡慶20周年 祭出感謝季最強檔限時優惠

歡慶20周年，亞尼克於雙11祭出各式加碼活動，限量組數、滿件下殺送捲等加碼方案，還有限定口味生乳捲首度快閃推出，把握機會！

亞尼克宣布，提供5項好康活動，自11/2至11/3止破天荒祭出「網路限定口味」4條嫩仙草撞奶生乳捲1,111元，限量組數免運費；11/23至11/25止推出生乳捲、派塔團購任選4件享76折、7件免運費、15件贈原味生乳捲1條，另外迎接雙11加碼16件再加贈「網路限定口味」嫩仙草撞奶生乳捲1條。

自11/10至11/12止，只要任選生乳捲、派塔、起司磚與巴斯克等4款甜品，每款333元；6件再享免運優惠，10件再贈原味生乳捲1條，雙11加碼第11件只要111元。11/1至11/30止，全館消費滿2,000元，即可享「網路限定口味」嫩仙草撞奶生乳捲加購價299元。11/1-11/9止，全館消費滿2,000元，即可享原味迷你捲加購價111元。詳情見活動官網：https://bit.ly/3jyK98d