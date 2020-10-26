衣力美功能衣 打造華人第一品牌 以結交世界拓展市場

衣力美實業創立於1999年，經營者沈惠松喜歡登山，將興趣與本身熟悉的紡織纖維領域結合，創立了EasyMain衣力美品牌，以具抗菌功能的銀纖維、具保暖功能的鋁纖維、搭配吸濕排汗纖維，產製了各類功能需求的戶外休閒衣物。同時代理世界各國知名品牌的戶外休閒用品，提供給喜歡登山露營戶外活動的同好高性能產品。

EasyMain衣力美給人的感覺是產品性能高檔，而價位也是高檔。沈惠松喜愛登山，也以登山結婚完成終身大事，在當時也傳為美談。由於經營者對戶外活動的愛好，結交了許多山友也得到許多產品的需求建議，對於衣力美產品要求幾近苛求。爬山從平地到高山，歷經了不同的溫度濕度，為了符合不同需求，也讓EasyMain產品功能多樣化，從纖維挑選到織布，都是自己研發規格，配合台灣隱形冠軍級的紡織染整廠長期開發合作，或是國際一流布廠的高端布料，再依顧客活動特性而設計專業、多功能的功能服飾。其他品牌可以仿效外表款式，但無法取得纖維布料。由於用料先進實在，其成本也提升，而沈惠松表示衣力美品質一流、行銷二流，但只要穿過EasyMain產品，必將成為忠實客戶。

結交世界戶外旅遊精品店除主銷EasyMain品牌外，也銷售世界各地知名品牌戶外休閒用品。圖/王志誠

該公司總經理沈惠松期許EasyMain可以成為戶外用品界華人第一品牌，對休閒、旅遊、戶外運動機能性衣著歸納研究，開發出符合東方人體型的產品。對於該公司產製的衣服明訂有2年的保固期，以示對產品的信心及對消費者負責，好品質的衣服穿了十幾年仍然是好衣服，如果就CP值而言，EasyMain的衣服CP值是很高的。

在衣服纖維的採用上，特別從美國及意大利採購銀纖維，近年也與國內公司合作開發，銀纖維具抗菌抗臭功能，對於有汗臭困擾的人們而言，乃是一大福音。據悉美軍的衣服襪子也都添加銀纖維，以克服在外野戰無法天天更換衣襪的困擾。而鋁纖維導熱快速，具有保暖的功能，對於在高海拔地區登山露營者，亦起了保護作用。EasyMain在每一產品中皆標示有產品的特性，登山衣服並標示適用海拔區。

身處結交世界，舉凡衣服、褲子、帽子、鞋子、背包、水壺國內外精品應有盡有，走一趟結交世界會有意外驚喜。圖/王志誠

在創業經營過程中，堅持自創品牌、台灣製造，衣力美曾榮獲2015年台灣優質產品金牌獎，2008年、2013年更已在亞洲成為第一家獲得美國POLARTEC傑出產品設計獎的品牌殊榮，實乃對經營者及產品性能的肯定。除了衣力美自身產品的研發設計之外，結交世界並設有專區經銷各國知名品牌如ARC’TERYX始祖鳥、MAMMUT長毛象，方便國內品牌愛好者可以就近參觀採購一次完成。

露營休閒也是最近頗為流行的戶外休閒活動之一，讓人與大自然結合徹底放鬆，結交世界協助愛好者輕易回歸大自然。圖/王志誠

對於未來發展，沈惠松表示將持續功能性新產品的研發，並在行銷拓展上再施力，目前台南設立3個直營展示店，即將在台北設立直營店，未來也不排除以連鎖加盟方式拓展市場，讓優質且高CP值戶外休閒衣物用品更普及在每個鄉鎮，方便國人穿戴使用。