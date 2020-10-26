近6成家長用「聞」產品來判斷是否有毒？！

IKEA每年進行上萬個測試 打造全方位兒童安全生活

讓孩子擁有安全與健康的居住環境，是許多家長最重視的事情，更是IKEA的首要目標！然而IKEA「兒童產品選購」問卷調查發現，近6成的家長常用嗅覺來判斷產品是否安全，但影響健康的潛在殺手靠鼻子或其他感官可不容易被察覺！IKEA在上海與瑞典有兩個大型的產品測試中心，每年進行上萬個測試，從化學物質含量檢測、耐重測試、揮發性有機化合物、拉扯測試到唾液澱粉酶測試等各種實驗一應俱全，每樣產品出廠前都經過高規格把關，讓消費者用的安心！



「TROFAST兒童收納櫃」能依照不同時期需求組合且方便孩子使用。除了家具材料安全無毒之外，也同步注意產品的圓滑邊角設計預防碰撞受傷。圖／業者提供

近9成的家長在意家具是否有毒 但近6成的家長只靠嗅覺判斷？！

還在用聞得判斷家具是否有毒？小心這些都有致癌的風險！根據問卷調查結果，87%的家長在意產品的化學物質含量，但是否含化學物質竟然只靠嗅覺！許多消費者都有搬新家或裝修後發現有異味的經驗，但可不是經過一兩天通風讓味道散除就代表安全，家具中的化學物質會持續揮發到空氣中造成健康威脅。其中常見的化學揮發物就是甲醛，常見於塗料、黏著劑等，長期吸入過量累積在身體內，容易產生咳嗽、胸悶、氣喘等呼吸道問題，甚至有致癌風險！IKEA兩大經典收納櫃系列–「BESTÅ 系統收納櫃/電視櫃」及「PAX系統衣櫃」有10年品質保證。甲醛含量皆以最嚴格F1等級作為標準，堅持使用不含甲醛的塗漆，有效大幅降低甲醛含量，且不含其他有害化學物質，不僅維護人體健康，也避免產品生產過程造成汙染對環境產生負擔。另外，針對耐用度、也經過嚴格測試，並針對台灣等潮濕地區進行改良增加抗潮度。



光是小小一隻「FABLER BJÖRN泰迪熊」就經過百項檢測，包括唾液澱粉酶測試、拉扯測試，眼睛、鼻子等裝飾也以刺繡取代，確保孩子玩樂時安全無虞。圖／業者提供

IKEA模擬孩童使用產品的各種方式 避免兒童家具潛在風險

調查顯示家長選購兒童家具的主要考量除了安全標章與無毒認證之外，兒童家具是否避免尖銳設計、是否不含小零件等安全設計，同樣位居前茅。IKEA除了材料安全無毒之外，也同步注意產品的圓滑邊角設計預防碰撞受傷，以及避免容易鬆脫造成誤食窒息風險的小零件，出廠前經過嚴格的把關，並且會進行模擬實際生活的測試，避免潛在風險。例如: 「TROFAST兒童收納櫃」，除了基本的耐重測試，還擁有圓滑的邊角，塑膠收納盒也經過化學品、染劑、耐力等各項測試；「VITVAL上下舖床框」則經過重量強度、化學品、防傾倒等多樣測試，確保兒童使用無虞。



「MÅLA」全系列繪畫產品，也接受過嚴格的毒物學及安全評估，保證墨水對人體完全無害，而且以肥皂溫水就能清洗乾淨，筆蓋也有氣孔設計，減少誤食窒息危險性！圖／業者提供

嬰幼兒藉由啃咬來認識世界 IKEA全方位守護避免誤食危險

根據調查結果，48%的家長挑選玩具時最主要考量就是「誤食危險性」。IKEA遵循最嚴格的歐盟安全測試認證（EN71）並模擬各種意外情況，將使用的潛在風險最小化，設計出最適合孩子使用的玩具！光是小小一隻「FABLER BJÖRN泰迪熊」就經過百項檢測，包括唾液澱粉酶測試，確保玩具不會釋出有害化學物質，讓孩子在啃咬時誤食；拉扯測試，確保不會容易被扯破或是零件脫落，眼睛、鼻子等裝飾也以刺繡取代，不必擔心孩子誤食任何鬆脫的配件。還有MÅLA全系列繪畫產品，也接受過嚴格的毒物學及安全評估，例如材質不含麩質和乳糖，保證墨水對人體完全無害，即使誤食也沒關係，而且以肥皂溫水就能清洗乾淨。值得一提的是，筆蓋有特殊的氣孔設計，減少誤食窒息的危險性，讓孩子可以放心的玩耍！

除了為居家用品把關，飲食生活更不可馬虎！根據IKEA的調查發現，相對於「甲醛」、「塑化劑」、「雙酚A」等有害化學物質，重金屬是大多數人較為陌生也較難把關的居家風險，僅三分之一的家長認知到餐廚具表面塗料可能含有「鉛」、「鎘」，這些重金屬容易透過食物一起吃下肚，在身體累積過量恐影響學習能力與記憶力發展。IKEA所有會與食物接觸的廚具、餐具皆嚴格把關、優於國際標準，禁止添加任何有害的重金屬及塑化劑，IKEA 365+系列廚具不僅不含全氟辛酸(PFOA)及全氟辛皖磺酸(PFOS) 等有害物質，也經SGS檢驗無重金屬鉛、鎘，且有15年品質保證，讓全家人都可以安心使用！另外特別推薦「HEROISK系列餐具」與「KALAS系列餐具」，HEROISK系列餐具材質選用可再生的聚乳酸(玉米澱粉樹脂)塑膠，同時兼顧安全與環保！KALAS系列餐具有多彩顏色可以選擇，不含重金屬、雙酚A及各種塑化劑，防撞、防刮且價格實惠，是取代免洗餐具的好選擇！

