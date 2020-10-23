Glenfarclas格蘭花格「台灣之美」珍稀系列酒款 2020動物篇第二批次限量問世

來自蘇格蘭百年家族傳承的「Glenfarclas格蘭花格單一麥芽威士忌」和台灣免稅通路昇恆昌，秉持「透過威士忌看見台灣之美」的精神，推出一系列私選單桶(Private Casks)「台灣之美」系列珍稀酒款，動物篇包含已推出陸上動物命名的雲豹、水鹿、黑熊以及長鬃山羊等，而全新上市的格蘭花格台灣之美動物篇第二批次，則精選水中生物勾勒主題酒標，並以精緻木盒包裝，分別為台灣河川中的國寶魚「櫻花鉤吻鮭 – 格蘭花格1991單桶單一麥芽威士忌」；以及生活於海洋中的「綠蠵龜 – 格蘭花格1979單桶單一麥芽威士忌」，透過品飲高年份威士忌，欣賞台灣獨特的水生動物，為雪莉風味威士忌的愛好者一齊領略屬於這片土地的台灣之美。Glenfarclas格蘭花格「台灣之美」系列珍稀酒款只於台灣免稅通路昇恆昌限量獨家上市。

台灣之美「櫻花鉤吻鮭―格蘭花格1991單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，聞香是經典而飽滿的雪莉調性，淡雅的皮革氣味，以及果香與可可粉的氣息交揉。入口後帶著薑的辛香，接著是扎實的黑巧克力口感，佐著柑橘。尾韻悠長而溫暖。全台限量：195瓶，建議售價: NT$15,000。圖／業者提供

格蘭花格台灣總代理隼昌公司總經理鄭國隆表示，台灣位在太平洋中的海島，四面環海依山傍水，因此孕育了極為豐富的動植物品種，而1990年代是台灣在政治和民生方面有許多發展的時代，南迴鐵路通車，代表台灣環島鐵路的完成，成為台灣交通命脈之一，十分具有意義。而此歷史事件也和有「國寶魚」之稱的櫻花鉤吻鮭相互輝映。2020年Glenfarclas格蘭花格「台灣之美」系列珍稀酒款動物篇第二批次，台灣之美【櫻花鉤吻鮭】格蘭花格1991單桶單一麥芽威士忌，經典而飽滿的雪莉調性，淡雅的皮革氣味，果香與可可粉的氣息交揉，入口後有薑的辛香，接著是扎實的黑巧克力風味佐柑橘，尾韻悠長而溫暖。

台灣之美綠蠵龜―「格蘭花格1979單桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，香甜氣息以及舒服的木質香，夾著淡淡辛香調性。入口表現豐富而有層次，奶油般的口感，帶著舒適的單寧感和辛香料。適中的尾韻。全台限量：309瓶，建議售價：NT$39,800。圖／業者提供

另外，1979年桃園機場正式啟用，是台灣交通的新猷，大幅增加台灣人與國際交流的機會，也讓全球遊客能踏上台灣寶島親眼見證美好事物，就像綠蠵龜是台灣十分珍視的海洋生物，同時是國際重視的保育動物。透過難能可貴的格蘭花格高年份雪莉桶單一麥芽威士忌佳釀，聯想到台灣的珍稀動物物種，別具一番風味。台灣之美【綠蠵龜】 ― 格蘭花格1979單桶單一麥芽威士忌，香甜和舒服的木質香氣息，夾著淡淡辛香調性，入口豐富蘊含層次，奶油般的口感，帶著舒適的單寧感和辛香料，尾韻適中。

創立於1836年的格蘭花格為現今少數蘇格蘭橫跨兩世紀獨立經營的酒廠，歷經六代家族成員的傳承，秉持著家族獨立經營的魄力，使得格蘭花格擁有引以為傲的老酒庫存，堅持以正統的銅壺直火加熱工法，100%純雪莉桶陳年釀造，深受台灣威士忌迷喜愛。格蘭花格極具高雅細膩的雪莉風格酒款，源於精良的原料、純淨的水質，遵循傳統製酒工藝，各個完美成就格蘭花格百年極致風味。

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