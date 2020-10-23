全台唯一正統日式溫泉飯店　日勝生加賀屋ITF旅展最優惠

2020年度最大旅展ITF，日勝生加賀屋不缺席！挾著日前獲頒2020臺灣服務業大評鑑「休閒度假飯店業金獎」的優勢，這次日勝生加賀屋在ITF（攤位I 314）推出一系列優惠組合，並提前於10月22日發動線上旅展搶商機，剛好適合目前秋涼適合泡湯的季節，先買先用。

日勝生加賀屋最讓人稱道的就是白磺原湯的大眾溫泉池，以及17間各具風格的獨立湯屋，讓人感受典雅靜謐的泡湯空間，每年都是旅展最搶手，今年推出優惠4.6折的「湯泉享樂券」，憑券可依不同需求組合任搭，每張只要750元，值得手刀趕到旅展搶購一波！

日勝生加賀屋廣闊的白磺大眾溫泉池，讓人享有典雅靜謐的泡湯感受。圖／業者提供

泡湯行程也該有美食搭配，日勝生加賀屋的天翔餐廳以多層次食材料理，充滿當季元素，料理長融入意象及美饌提供的會席料理，ITF推出「天翔饗樂券」更加碼推出一次買一本10張加贈2張大眾湯券。另有「繽紛樂組合券」則是結合會席料理與湯泉的組合商品，3張湯泉享樂券加4張天翔饗樂券只要7,410元，相當優惠，剛好安排愜意來一趟北投一日遊。

日勝生加賀屋是以日本傳統數寄屋工法建造，全館空間以日本建築技法精細雕琢，更藝術品融入於住宿之間，以真心款待的服務讓每位貴賓有回到家的歸屬感。ITF推薦購買一泊二食的「雙人住宿券」，入住園景標準房，品嘗會席料理及翌日早餐，享受白磺原湯，只需15,300元，一次購買10張就加贈一張雙人住宿券（含早晚餐）。另也有雙人住宿券（含早餐）每張12,300元的選擇，同樣提供買10送1。

ITF堪稱年終最後一檔優惠，機會難得值得把握。可洽日勝生加賀屋官網（http://www.kagaya.com.tw/），或洽電話（02）2891-1238。