華紐實業創辦人周百念研發左手香牙膏　受到關注

華紐實業致力於開發天然植物萃取產品，由於有「左手香爺爺」稱號的創辦人周百念中醫不喜歡長期使用會傷害健康的化學物品，當他發覺台灣植物－左手香的神奇性 ，自2000年起即全心專注研究左手香植物，並陸績開發左手香植物的牙膏及其他系列相關產品，牙膏產品也成功取得兩項專利，受到關注。

周百念老中醫早年就讀化工專科學校，畢業於上海中醫藥大學，行醫40餘年，於1997年自紐西蘭遷移至臺灣，且創立華紐實業公司。

周百念打造革命性的牙膏及系列產品。圖／華紐實業提供

華紐實業 打造的自有本土有機品牌「左手香爺爺」，於2010年即全心投入左手香植物牙膏的研究，申請高雄市政府立案，並成為SBIR-99026的科研項目，經由高雄市政府的支持和指導下，成功研發第一支左手香植物牙膏－種出來的好牙膏，並由3所大學及SGS等科研機構，做了幾十項的科學驗證，受到肯定。

獲得2項專利的牙膏 打造革命性的產品

左手香爺爺品牌行銷負責人許柏深表示，目前市面上有許多學者及電視衛生節目都在討論牙膏中具有的有害化學成份會傷害人體健康，而大賣場銷售含有爭議性的化學成份牙膏，受到消費者的重視 。 因此周百念研究並開發左手香植物的牙膏及其他系列產品，打造革命性的創新產品。

左手香爺爺購買位於高雄市杉林區的一座農場，同時也是國家水源保護區，適宜的氣候及環境且無工業污染能幫助左手香生長。他也不使用農藥、化肥及除草劑種植左手香，保證產品的高品質，且研發最優質的左手香系列產品。

華紐實業創辦人周百念購買位於高雄市杉林區的農場來栽種左手香。圖／華紐實業提供

標榜不含氟、不含薄荷的兒童左手香牙膏

左手香牙膏強調最大的特色為不使用氟化合物，顛覆市面上傳言牙膏非氟不可的神話，因此我們稱之為「革命性的產品」。根據美國牙醫學會資料顯示，很多孩童很容易吞下過多的氟化物，尤其是2歲以下幼童，因他們尚未學會吐出牙膏，若攝取過量的氟離子，會造成琺瑯質和象牙質發育不全以及礦化作用不足，即容易引發氟斑牙問題發生。

為了保留左手香牙膏天然萃取液的顏色，因此不使用增白的原料，特別保留天然的灰色。許柏深強調，左手香爺爺歷經20年的研發，目前熱賣商品如左手香牙膏、左手香漱口水、左手香口腔噴劑、左手香洗手液、左手香私密沐浴露、左手香漱口水、左手香護手霜等，都廣受消費者青睞。請參見「左手香爺爺」粉絲專頁: https://www.facebook.com/HUANIU1030/