10/25「拉凡德手作烘焙坊」開幕 桃竹同步當日9折購

金黃色的烘焙溫度，黃澄澄的麵包出爐，總讓人食指大動，口齒留香，這次，桃園市民有福了！以五星飯店師傅傳承的日本職人精神打造的《拉凡德手作烘焙坊》，2016年從4坪大的廚房出發，歷經多位日本師傅傳承經驗與製作產品堅持，2019年在新竹竹中開了第一家《拉凡德手作烘焙坊》，隨即受到消費者喜愛與支持，隨後也在竹北店展店。今年，《拉凡德手作烘焙坊》踏出新竹，到桃園市展店，希望帶給桃園市民感動的美味甜點與麵包。

趁著桃園店開幕，喜愛吃麵包和甜點的達人，來《拉凡德手作烘焙坊》千萬不要錯過以下明星商品。（1）流淚吐司：以厚片與薄片兩種規格不斷試做，低溫長時間發酵，經烘焙後，發現厚片吐司香醇美味，吐司邊如龜花紋理，吐司片入口綿密細緻、柔軟澎彈。（2）墨魚麵包：以豐富的餡料，起司丁及香草搭配，融合出豐富多層次美味口感（3）脆皮桂圓：內餡為核桃丁、桂圓，軟綿微甜，入口香氣飽滿（4）芒果乳酪：微甜微酸，將芒果香融入乳酪，是女孩最愛的果香款幸福感麵包（5）海鹽法國：精緻款法國長棍，外皮紮實脆硬，韌性耐嚼，迷迭香更顯樸實美味（6）北歐Kanelbullen：外皮脆酥，內在鬆香，酥中帶香，混合肉桂與麵包微焦香氣，吃完意猶未盡。

《拉凡德手作烘焙坊》 桃園新生店開幕，全店9折！新竹竹中店、竹北店同慶，當日全店9折 。圖／業者提供

除了以上明星商品，《拉凡德手作烘焙坊》甜點也有招牌暢銷款，炭燒布丁、手工水果塔、Marjolaine莓霜，都是客戶點名的指定款。《拉凡德手作烘焙坊》用心致力於麵包與甜點的製作，歐式手感麵包採用自製天然酵母，風味獨特配100%日製麵粉，麥香味十足；精緻法式甜點，則以進口果泥、動物鮮奶油、天然發酵奶油，堅持多道手工繁複製作，採用細緻的工法，吃得到新鮮食材的用心。

10/25（日）下午一點，《拉凡德手作烘焙坊》－桃園新生店開幕，全店9折！新竹竹中店、竹北店同慶，10/25當日全店9折，歡迎前來共饗美味麵包！

《拉凡德手作烘焙坊》-桃園店：桃園市桃園區新生路109號

貴賓專線：（03）3355113

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