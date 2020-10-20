搶攻800億黑金市場 欣臨集團旗下天工生技取得Lavazza台灣總代理

義式咖啡全球第一品牌「Lavazza」來台20年，今年6月由知名國際品牌代理商「欣臨集團(THL)」旗下企業「天工生技(TICO)」正式取得台灣總代理權，自明年(2021年)1月1日起進軍每年800億元規模的台灣咖啡市場。

Lavazza成立於1895年，現為全球前三大咖啡烘培商，其創辦人Luigi Lavazza被譽為「咖啡界教父」。Lavazza在義大利擁有47%市佔率，行銷全球超過90幾個國家，每年銷量超過140億杯，近年積極對亞洲加大投資力道。在欣臨集團陳德仁(Terence Chen)集團總經理積極布局下，成功取得Lavazza總部青睞，未來將運用集團整體資源，引領百年傳奇品牌在台灣市場再創高峰。

Lavazza咖啡為義式咖啡全球第一品牌。圖／欣昕豐物提供

陳德仁集團總經理表示，依據市場資訊，台灣咖啡產業近年蓬勃發展，咖啡館密度全球第一，超商每秒賣出13杯咖啡。為使Lavazza能在台灣市場締造更勝以往的佳績，將由集團關係企業「欣昕豐物 LSC Ltd」掌旗Lavazza品牌總代理經銷，結合集團餐飲零售電商優勢大舉拓展咖啡市場。

「欣昕豐物 LSC Ltd」為專精企業通路與B2B2C垂直整合服務的新創公司，由董事總經理 馬偉通 (Chris Ma)領軍，以其具備數十年國際品牌管理經驗與完整的咖啡產業背景，為集團咖啡事業操盤。欣昕豐物以咖啡為核心事業切入市場，除結合欣臨集團堅強的零售、餐飲團隊，也著力於各企業平台協助與供應整合的藍海領域，依各種商務場域如：會議、VIP 室、名車展示間、精品門市、商務大樓、辦公室茶水間等，提供領導咖啡品牌、各式咖啡機設備租用銷售不同商務服務；結合欣臨集團代理經銷的知名品牌產品，如 : 聖沛黎洛氣泡礦泉水(San Pellegrino)、唐寧茶(Twinings)、沛綠雅(Perrier)、哈瑞寶(HARIBO)、麥維他(McVitie’s)、台鹽水等；近期並結合事業夥伴擴展到OA辦公、文具事務、在地與進口零食、禮贈品與企業員工需求生活用品，提供360 度的全方位服務，以滿足企業採購、人資、福委等客製化且一站購足的需求。

Lavazza在義大利擁有47%市佔率，行銷全球超過90幾個國家，每年銷量超過140億杯。圖／欣昕豐物提供

Lavazza在台業務將持續深根和擴展餐飲及零售的版圖，目前合作通路包括知名餐飲集團、五星級飯店、大型超市、大型量販店等，未來將更著力於電商平台，並積極與各品牌進行異業結盟合作。Lavazza與欣臨集團強強聯手，除計畫把Lavazza打造成精品咖啡市場的龍頭，也期望讓更多台灣消費者享受到頂級的咖啡體驗。

欣臨集團官網：http://www.thl.com.tw/

欣昕豐物官網：https://www.locusshine.com/