萊爾富10/21開賣「極光綠」醫療口罩 全台限量3萬盒

疫情指揮中心10/14宣布，由於國內口罩產能已足夠實名制通路銷售，並於10/15 日起恢復定額徵用，其餘將可自由販售。國內知名超商萊爾富響應防疫新生活運動，隆重推出新色系「極光綠」醫療口罩，並預計將於10/21PM20:00開放預購，全台限量30,000盒，每盒50入，售價399元，每人只能限購1盒(不能代購)，限量售完為止。

近期仿冒與劣偽國家隊醫療口罩連環爆，造成許多民眾恐慌。自疫情爆發後，萊爾富為民眾作好安全把關，所推出的萊潔炫彩口罩系列，標榜「我戴萊潔 我驕傲」，讓民眾安心「玩色‧做自己」，打造「街頭穿搭時尚」。繼「丹寧玫瑰」、「冰河藍」、「薰衣紫」、「淡橙橘」、「夜霓紫」、「軍墨綠」與「曜石黑」等不同顏色的醫療口罩，受到民眾青睞。

萊爾富未來將陸續推出11款MIT LAITEST 萊潔醫療防護口罩之玩色‧炫彩醫療口罩。圖／萊爾富提供

此次推出宛如極光般的螢綠口罩，呈現出高彩度且飽和的色彩，營造辨識度極高的時尚穿搭配件，相信會受到潮流人士的高度矚目，並為秋冬冰冷季節的街頭帶來時尚風。

萊爾富推出的萊潔炫彩口罩系列是目前台灣唯一通過3E過濾標準：BFE 細菌過濾99％以上、VFE 病毒過濾99％以上、PFE 微粒過濾95％以上，於一萬等級無菌室生產，獨家滅菌加工製程，為最乾淨的醫療口罩。

民眾可於10/21PM20：00於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，手機會收到一組簡訊「驗證碼」，將「驗證碼」輸入機台，等待驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，不須花1分鐘即可快速完成「炫彩口罩」預購，並於11月4日後再回原門市取貨。