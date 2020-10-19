一秒到京都　呆水溫泉搶攻礁溪頂級慢活度假

宜蘭是國旅輕旅行的夯點，礁溪更是溫泉酒店的一級戰區！最近，位於礁溪五峰旗風景區開了一間全新的溫泉品牌-「呆水溫泉」（Sui Spring Retreat & Spa），規畫前後A、B兩棟建築物，一共只提供53間客房，每間房都有溫泉浴池，提供療癒的「美人湯」，精緻的內裝設施，更有醫美等級自有品牌的「Spa Senses」沐浴備品與面膜，各種深具質感與巧思的設計，讓明明與台北只要50分鐘車程，卻如同到了日本京都般的放鬆與愜意。搶攻頂級市場，「呆水溫泉」名為呆水，卻一點也不“呆”！

走進「呆水溫泉」1樓大廳，除了各式原木裝置藝術品及藝術畫作，最吸睛的莫過於高聳矗立的台灣紅檜，命名「花水木」，是創辦人的珍藏。圖／吳正弘

「呆水溫泉」除了是礁溪最新落成的全新溫泉品牌，並結合泡湯、餐飲、度假、SPA、親子、觀光和休憩，腹地廣大，並有大片樹林與溫泉資源，設計更是與周遭自然環境完美融合，營造出靜謐風格。據了解，整楝建築建造耗時約7年，最後由知名建築師毛森江團隊注入室內設計概念，「呆水溫泉」的建築以清水模風格為基礎，輔以實木及自然風格的室內設計，將戶外天然景緻與室內設計美感完美融合，讓人感受慢活且舒適的步調。

使用超多原木家具或裝飾，是「呆水溫泉」的一大特色。圖／吳正弘

甫走進1樓大廳，就可看到各式原木裝置藝術品及藝術家畫作，每件都是創辦人收藏多年的珍品，其中最吸睛的莫過於在大廳高聳矗立的台灣紅檜，命名「花水木」取其寓意，象徵回饋和感謝，也有祝福戀人百年好合的美意，為創辦人最心愛的收藏品之一，也可看出創辦人細膩且溫柔的鑑賞眼光。

「呆水溫泉」每間客房皆設有溫泉浴池，提供療癒身心的「美人湯」。圖／業者提供

大廳旁設有「Sui Salon」，是可讓來訪的賓客挑選禮物的選物店，往裡面走更有懷舊風味十足的「美桃冰室」，喜歡泡戶外湯池的客人或在外玩沙堡的孩子，都可在冰室買一碗清涼爽口的刨冰或冰棒大快朵頤一番。

「呆水溫泉」區分為前後兩棟建築物，前棟建築提供40間客房，每房皆設有溫泉浴池，有療癒身心的「美人湯」，並附有醫美等級自有品牌「Spa Senses」的沐浴用品和面膜，以及由創始於日據時代「大春煉皂」最受歡迎的「瓜顏悅色潔顏皂」，mini bar內飲品皆為免費取用。走廊間也有精細的巧思，如同京都祇園花見小路般，別具風情，房間內裝潢風格皆為不同，新型態日式禪風，實木材質以檜木為主，淡雅的清水混凝土、自然純淨的木質元素，兩者交錯，讓住宿者可感受到「靜」的氛圍。後棟為CLUB SUI俱樂部棟，為會員制入住空間，提供13間客房，空間更大且隱密性更高，最適合欲享有自己個人與親友緊密時光的賓客。

位於頂樓套房的風呂，視野開闊。圖／業者提供

凡來到呆水溫泉享受一泊二食，除了讓人感受住宿空間與泡湯的享受，美食也不馬虎。創辦人招攬來自世界各地的年輕廚師團隊創立Le Flame「焰」餐廳，用餐型態為套餐、單點及半自助式，主打經典料理為原木燒烤及融合義法廚藝技術的無國界料理；提供手作爐烤麵包、Pizza及甜點，都是主廚團隊們研發創新的好味道，且除了享用早餐、午餐和晚餐，甚至還有宵夜，更可以客房服務到房間內用餐。

「呆水溫泉」設有宜蘭礁溪絕無僅有的清酒吧-「和」Harmony，供應35個座位，空間舒適。圖／吳正弘



有美食也要有美酒！「呆水溫泉」設有宜蘭礁溪絕無僅有的清酒吧-「和」Harmony，供應35個座位，可享用到12支精選日本清酒，有專業唎酒師提供服務，也可搭配佐酒美味餐點，以牛頰肉製作的牛肉麵、或是精燉5小時以上的雞白湯拉麵、西式冷肉盤及台式熟肉盤等，都很值得親自跑一趟來嘗！

餐飲很強，除了晚餐的海陸套餐，連早餐都吃得到超級無敵的龍蝦海鮮粥。圖／吳正弘

呆水溫泉雖然剛試營運，但來自各方打探與傳媒消息一出，已引起一股訂位熱，且試賣優惠真的CP值絕佳，一泊二食餐食水準都是頂級規格，絕對值得搶上一波，目前訂位很滿，得多洽詢幾回吧！可電洽（03）988-3566，呆水溫泉位於宜蘭縣礁溪鄉五峰路89-6號。

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