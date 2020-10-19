《無聲》獲金馬奬8項大獎提名　名導群星好評大推今年必看

導演柯貞年「每個人都有不被認同的恐懼」盼社會更多對話 期待世界充滿愛與關懷

第57屆金馬獎公佈入圍名單，由柯貞年執導，公共電視、氧氣電影有限公司、畢業生有限公司、滿滿額娛樂股份有限公司出品，赤兔影像製作有限公司製作，被譽為「今年後座力最強國片」的《無聲》一舉入圍8項大獎，包含最佳新導演、最佳新演員、最佳男配角、最佳原著劇本、最佳剪輯、最佳美術設計、最佳原創電影音樂及最佳音效。對於首度執導電影就獲得多項入圍肯定，導演柯貞年說：「我緊張到不敢看直播，非常謝謝評審的肯定，能獲得入圍都是團隊的功勞，因為大家都很有愛，才能完成這部作品，也希望透過這部電影，讓觀眾感受到更多愛」。



電影《無聲》日前全台大銀幕震撼上映，邀請到諸位名導如柯一正、陳玉勳、林書宇、廖士涵、謝駿毅、孫啟明等；眾多演員如曾敬驊、陳昊森、張榕容、柯震東、楊祐寧、天心、曾寶儀、夏于喬、黃尚禾、蔡凡熙等；資深媒體人藍祖蔚、范琪斐等名人搶先觀影，映後好評如潮，眾人直呼「今年必看」、「近來看到張力最強的電影」、「這麼安靜但是在內心波濤洶湧」、「強而有力」、「觸動人心」等，欲觀賞名人推薦影片請上：https://youtu.be/BGfGQBggQPs。

好評爆棚的《無聲》由兩位演技備受肯定的新人劉子銓與陳姸霏主演。圖／畢業生有限公司提供

好評爆棚的《無聲》由兩位演技備受肯定的新人劉子銓與陳姸霏主演；並找來實力派演員楊貴媚、劉冠廷、張本渝同飆戲，描述看似平凡的校園中，學生間卻流傳著一個「不能說的遊戲」，透過遊戲來帶出寫實赤裸的生活細節，更反映了常被忽略的社會現象，電影細膩安靜卻重擊人心，讓大家看完紛紛表示久久不能自已。



初次執導電影就備受矚目，導演柯貞年期待觀眾能透過《無聲》找到愛與關懷，她說：「電影透過發生在校園內的故事展開，經過長久的田調，將多起事件拼湊在一起的故事，我希望觀眾看到的不只是發生的過程，而是能讀到我想傳遞的訊息『在凝視他人痛苦的過程中，我盼望的是更多對話』。」對於導演的理念，劉冠廷也表示贊同，他說：「期待大家透過電影，能夠對這個社會有更多關注與同理，這也是當初我接到劇本後，覺得一定要演出的原因。」



首度挑戰大銀幕作品，就入圍最佳新演員的陳姸霏也激動表示：「非常緊張，雖然這幾天一直都告訴自己要平常心，但因為我是最後一個被公佈，當時心臟都快跳出來，非常幸運，也很榮幸能參與這一部這麼有意義的電影。」 此次在片中飾演聾人學生、演出讓人驚豔的劉子銓則說：「希望身邊的所有人都可以給我們一個機會，到戲院感受無聲的世界。」 而首度來台拍電影，以拍攝時14歲的年紀，就以精湛演技獲入圍男配角的韓國天才童星金玄彬則說：「非常榮幸，雖然我一句中文都不會說，卻要學習手語，但大家都很照顧我，謝謝金馬獎的評審。」