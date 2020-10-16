新竹萬聖大遊行 17日起一起變裝討糖趣！

不給糖就搗蛋！ 大魯閣湳雅廣場延續新竹孩子的主場精神

萬聖節即將到來囉，大魯閣湳雅廣場延續新竹孩子的主場精神，特別與「ACE比利時進口軟糖」合作，於17日起每週末舉辦「湳雅萬聖大遊行」活動，邀請桃竹苗的親子一同變裝討糖趣！一群小惡魔們浩浩蕩蕩在商場裡遊行，大聲喊著：「不給糖就搗蛋！」，努力叫喊就是要把手中的討糖盒裝滿100%無人工色素、無人工香料、無防腐劑的ACE比利時進口軟糖，還有趣味闖關及熱力唱跳等一系列的精采活動，就是希望大小朋友們來搗蛋大鬧湳雅廣場，糖果可以拿的開心也吃的放心！目前已經超過800位小朋友報名參加，活動當天聚集那麼多小惡魔一定會相當熱鬧！

除了萬聖節討糖遊行活動之外，「龍涎居好湯」也於10月16日在大魯閣湳雅廣場正式開幕了！新竹獨家的龍涎居2代店，整體店裝給人一種家的溫馨感；雞湯是台灣傳統的家常補品，不需豪華珍稀的食材，不需花俏的料理花招，龍涎居能夠為你親手做一碗簡單而不凡的好湯，不僅滿足你的胃，也溫暖你的心！

大魯閣湳雅廣場也選定在10月16日起與新竹大小事聯名店家及湳雅大潤發合作，推出「新竹大小事購物週年慶」活動，除了全館滿3000送300元的回饋之外，卡友再加碼贈送價值1200元的挑戰者汽車美容券打蠟券、大阪王將餐券以及卡哇伊的卡友贈品通通帶回家！刷11大指定銀行信用卡滿額回饋再升級；另外，週末推出卡友驚喜扭蛋，只要符合資格就可以參加驚喜扭蛋活動，有機會把價值超過萬元的OGAWA按摩器材免費帶回家喔！新竹孩子的主場真的是好玩！好吃！又好買！