統領廣場10/16至11/2舉辦週年慶

2gether 相聚在統領廣場享快樂時光

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元再加贈 GUM 漱口水乙瓶， 1F 夏姿 3F 女裝區單筆滿萬再加贈 200 元現金十足券，若持 T+卡或玉山統領聯名卡 ，於 4F 運動用品區單筆滿 3,800 元，再加贈威秀電影票乙張(限量)。

統領廣場表示，會員獨家「卡有禮」，只要是統領會員卡卡友，持玉山統領聯名卡或 T+ 會員卡，全館單筆消費滿 999元或出示 APP條碼單筆滿 899元即贈:第３波 (10/16-10/23) 聖瑪莉 120 元現金十足抵用券(限量)500 份、第 4 波 (10/2 6-11/02) XING 毛氈托特包(限量)300 份，活動期間持 統領 T+ 會員卡卡友全館消費點數３倍狂飆大FUN 送，玉山統領聯名卡友全館消費點數 6 倍 500 點折抵1元，通通折抵無上限，除此之刷玉山統領聯名卡滿額最低門檻5,000元就送100元全館十足抵用券，最高刷5萬送1,100元全館十足抵用券；統領廣場也特別規劃「時尚購吸金」加碼回饋，針對 1-4F女裝區或運動服飾區刷玉山統領聯名卡，週一至週五刷滿 3,000 元再加送100元活動，以及「天天餐飲食在贈」，凡於餐飲櫃位單筆刷滿1,000元再加送120元活動，另備受矚目的六天限定桃園市市民卡靠卡禮+抽獎禮活動，憑桃園市市民卡及館內消費滿99元發票，即可獲得垃圾袋收納盒乙份及有機會抽中威秀雙人電影票；統領廣場APP 綁定統領廣場T+會員卡成功登錄，享最新最優惠訊息一次掌握！

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