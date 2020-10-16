威士忌,單一麥芽威士忌,麥卡倫,麥卡倫Edition系列,麥卡倫Edition No.6,威士忌收藏

全球頂級單一麥芽威士忌麥卡倫（Macallan），自1826年創建兩世紀以來，在金字塔端創下許多劃世代作品，謹守自家雪莉桶潤桶基因，不僅以高年份珍稀酒款屢次刷新國際拍賣紀錄，更開創無年份威士忌的收藏熱潮，其中代表作「麥卡倫Edition系列」從2015年發布第一版後，2020年，眾人引頸期盼的最終章「麥卡倫Edition No.6」終於上市，這款珍稀佳釀以蘇格蘭傳奇斯佩河為靈感，匯集麥卡倫的釣魚嚮導、兩世紀飛蠅釣具品牌Hardy、保育鮭魚超過半世紀的大西洋鮭魚信託基金（Atlantic Salmon Trust），一同完成瓶中的斯佩河風景，並以映照天空的湛藍水色，紀念麥卡倫莊園的自然奇觀與斯佩河的傳奇故事，藉以喚起人們對河流生態的保育意識，也為麥卡倫Edition系列劃下「永續」的句點。

開瓶，等同開啟一段舌尖上的斯佩河之旅。Edition No.6為麥卡倫Edition系列的最終章，卻是開啟保育概念融入威士忌風味的創意先河。圖／業者提供

麥卡倫釀酒師Steven Bremner表示，從200年前的威士忌製作初期開始，麥卡倫就受到自然界的強烈啟發並與之息息相關。而純淨的斯佩河是世界上最大的河流之一，更是麥卡倫威士忌的血液，瀕危的野生大西洋鮭魚與各種野生動物在這裡和諧共生，而Edition No.6則是麥卡倫倡導河流永續發展的印記。Edition No.6為麥卡倫Edition系列的最終章，卻是開啟保育概念融入威士忌風味的創意先河。

「麥卡倫Edition No.6」以五種橡木桶詮釋五部與河流相關的獨特故事，Tevasa美國橡木桶代表生機勃勃的斯佩河、José Miguel Martin歐洲橡木桶代表睿智的釣魚嚮導、Tevasa歐洲橡木桶代表Hardy百年釣具的細膩、Vasyma美國橡木桶代表麥卡倫製酒工藝，以及神祕的特製雪莉桶，代表蹤跡莫測的大西洋鮭魚。在充滿年代感的深古銅酒色中，帶有極複雜的風味與深度結構，象徵斯佩河的蓬勃生機，最初散發著新鮮水果，肉荳蔻和太妃糖的香氣，融合橡木和成熟李子、活力甜橙和肉桂的風味，最後發展成奔放的香料與水果、奶油巧克力和烤燕麥。

「麥卡倫Edition系列」是麥卡倫自由發揮的即興曲，每一篇章都與不同領域專家跨界協作，在全球收藏市場有難以估算的增值潛力。圖／業者提供

Steven Bremner進一步闡訴，每一版Edition都與不同背景領域的專家合作，精心挑選自一組與眾不同、各有特殊且鮮明風味的橡木桶，勾兌出一個全新酒款，展現麥卡倫威士忌廣泛多樣的熟成橡木桶種類，得以嚐出麥卡倫頂尖釀造工藝與持續創新的精神。沒有諱莫如深的木桶身世，麥卡倫Edition全系列橡木桶履歷透明公開，將所用的各種桶型、原酒調合比例皆詳列於包裝上，展現雪莉桶王者教育市場的風範。

回顧2015年，麥卡倫Edition 系列第一代No.1問世，首創以八種風格獨具的珍貴雪莉桶勾兌，詮釋麥卡倫的極致桶藝，以及無以倫比的橡木桶管理政策。翌年，Edition No.2由釀酒大師與世界知名餐廳 El Celler de Can Roca羅卡三兄弟名廚合作，四位大師與四座麥卡倫酒窖融成驚人創意，一口嚐盡四人鮮明的個人特質。Edition No.3結合威士忌與香氛兩種藝術形式，與香水大師 Roja Dove協作，將每一瓶樣酒都視為一種香氛，進而誕生如香水般層次分明又悠長的嶄新麥卡倫。來到Edition No.4，則以麥卡倫新酒廠的建築結構為靈感，與四大西班牙製桶廠選出五種雪莉桶類型，如同舌尖上的建築，一瓶酒同時蘊含過去兩百多年歷史與麥卡倫未來之路。2019年的Edition No.5則大膽玩色，邀請世界知名的 Pantone Color Institute 色彩大師以麥卡倫天然酒色為靈感，結合紅色和藍色，帶來充滿神秘感的紫色調包裝，觸發全球社群的高熱度。

麥卡倫相信品酩威士忌是一種自我享受、生活態度的展現，做為頂級威士忌品牌，麥卡倫不僅在感官上帶來無與倫比的體驗，更引領享受生活中每一分值得細細品酩的時光。

「麥卡倫Edition No.6」酒標上的編號：C5.V393.T23.2020-006，分別代表C5：使用5種橡木桶熟成原酒、V393：共用了393桶、T23：酒色代號，越大越深、2020：發行年、006：Edition編號。圖／業者提供

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