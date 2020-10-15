單身族筆記　教你找跨國婚媒5重點

走向幸福的婚姻生活，是許多人的人生藍圖中不可或缺的一塊。隨著社會的演變，跨國婚姻造就台灣這塊土地更多元的一面。然而，邁入跨國婚姻前的重重關卡可要睜大眼睛看仔細，以免賠了夫人又折兵，單身族趕緊拿出紙筆作筆記！

娶好某，找合法婚媒有保障

尋求「合法」的跨國婚姻媒合團體，可至內政部移民署官網查看合法名冊。切記不要輕易相信網路廣告，也不要利用網路關鍵字搜尋跨國婚媒業者，根據【入出國及移民法第58條第3項規定】，跨國(境)婚姻媒合不能打廣告，更不可在公眾平台上散布、播送或刊登，違者處以新臺幣10萬元以上50萬元以下的罰鍰，並得以按次連續處罰。

此外，媒合諮詢或辦理跨國結婚時，媒人如果私自要求報酬，即違反【入出國及移民法第58條第2項】，可以拒絕或向移民署舉報。在抱得美嬌娘前，勢必謹慎小心，才能幸福有保障。

找跨國婚媒「5」重點

跨國婚姻不馬虎，否則尚未抱得美人歸，積蓄轉眼變成灰！內政部移民署整理出5重點，記得做足口訣「2要3多」，來維護自身權益，（2要3多：要簽訂契約、要索取收據、多詢問服務好且有品質的團體、多了解對方背景文化、多溝通婚後才會幸福長久），更多資訊，可上網搜尋「移民署 跨國境婚姻媒合宣導短片」了解，或者前往移民署粉絲專業找尋「跨國婚媒常見違法案件懶人包」。https://www.facebook.com/1161282773885069/posts/3841637229182930?sfns=mo

幸福婚姻不簡單，內政部移民署提醒您，切勿相信網路上的跨國婚媒廣告，記得找合法婚姻媒合團體，才不會賠了夫人又折兵！合法婚媒團體名冊，快上內政部移民署官網「跨國境婚姻媒合資訊專區」點選查看。

