長榮桂冠酒店、長榮空廚　雙雙勇奪2020世界巧克力大賽亞太區金牌

長榮集團旗下-長榮桂冠酒店及長榮空廚，首度參加素有「巧克力界奧斯卡」美名的「2020世界巧克力大賽」（International Chocolate Awards, ICA），就以黑馬之姿勇奪亞太區二金、二銀、二銅等6大獎項，這次競爭激烈的亞太區參賽作品高達883件，分別來自14個國家共計148 家業者，在世界各國業界專家評審團的嚴格盲測評比下，歷時兩個月，得獎名單已於10月9日公佈，日前舉行頒獎。

由於飯店、空廚業者受疫情影響甚鉅，但長榮桂冠酒店及長榮空廚卻沒有因此而懈怠，反而更積極研發新產品並創造新商機，透過定期不設限的創意品評會，激發廚師潛能，今年也首度雙雙角逐世界巧克力大賽。

世界巧克力大賽全球有亞太區、比利時、美洲區、法國、英國等十幾個區域進行評選，選出區域代表後再進行全球決賽，是業界公認規模最大、評比標準最嚴謹的巧克力賽事。這次長榮桂冠酒店及長榮空廚在距離交件不到一個月的時間內組隊報名，以融合台灣在地食材的風味巧克力，初試啼聲即一鳴驚人。

長榮桂冠酒店張志弘主廚為此次榮獲金牌作品－黑蒜頭巧克力進行脫模，展現職人工藝。圖／業者提供

長榮桂冠酒店以「黑蒜頭巧克力」獲得金牌，「酒粕巧克力」及「百香胡椒巧克力」獲得銀獎及銅獎肯定；長榮空廚以「百香果胡椒巧克力」奪得金牌，「紹興破布子巧克力」及「山葵巧克力」獲得銀獎及銅獎。最特別的是長榮桂冠酒店及長榮空廚技驚四座，雙雙以非巧克力專門店身分贏得同一項競賽的金牌。長榮集團首次參賽即打敗日本、新加坡、馬來西亞、香港等國家的作品，表現令人驚豔。

長榮桂冠酒店榮獲世界巧克力大賽得獎作品，包含金牌的黑蒜頭巧克力、銀牌的酒粕巧克力及銅牌作品百香胡椒巧克力。圖／業者提供

主辦單位世界巧克力大賽的主席馬汀‧克里斯提（Martin Christy）表示，今年在該獎項中，頒發兩個金牌，因有兩家分數是相同的，是非常罕見的情況。

長榮桂冠酒店團隊由點心坊主廚張志宏領軍，為了讓巧克力更具有在地風味，此次的參賽作品，遍尋台灣各地食材，如雲林黑蒜頭、花蓮剝皮辣椒、西螺豆腐乳等等，期間歷經多次研發及近60餘次的調整，端出結合西方可可和台灣在地特色的經典之作。如獲得金牌的「黑蒜頭巧克力」就是以雲林出產的新鮮蒜頭與牛奶巧克力調製成內餡，加入牙買加蘭姆酒提味，並佐以含豐富大蒜素的黑蒜頭，打造出帶有淡淡蒜香的深沉韻味。銀牌的「酒粕巧克力」則是以法國進口鮮奶油與台酒生產的酒粕調製而成的白酒醬，並使用冠軍大吟釀清酒提味，讓巧克力帶有獨特酒香，創造甜蜜微醺的大人滋味；銅牌的「百香胡椒巧克力」，則融合南投百香果與高雄六龜胡椒粒調製成醬汁，酸與辣的味覺衝擊，以及後韻蹦出黑胡椒香氣，恰如氣勢磅礡、蜿蜒流轉的交響樂，令人回味無窮。

長榮空廚團隊由主廚吳坤霖領軍，結合陳盈志糕點師及多位不同領域的主廚，在極短的時間壓力內，曾接力創下連續7天7夜不眠不休，不斷品評及調整配方，打造出結合台灣在地風情與法式浪漫的參賽作品。獲得金牌的作品「百香果胡椒巧克力」，是選用台灣夏季盛產的百香果，搭配來自法國的行政主廚Stephane Lambert精心指導的胡椒調配，完美詮釋台法結合的迷人風情，勇奪金牌實至名歸；銀牌作品為「紹興破布子巧克力」，是一款看似衝突但風味完美搭配的巧克力；銅牌作品「山葵巧克力」選用阿里山山葵，引出食材特有的香氣及嗆辣感，看似平凡卻細膩的風味，造就出不凡的成績。

長榮空廚榮獲世界巧克力大賽得獎作品，包括：金牌-百香果胡椒巧克力、銀牌-紹興破布子巧克力及銅牌的山葵巧克力。圖／業者提供

首度參加「2020世界巧克力大賽」亞太區競賽，長榮桂冠酒店張志宏主廚及長榮空廚吳坤霖主廚對獲金牌、銀牌和銅牌肯定，兩人除了感謝評審團的青睞、夥伴們的創新合作，特別感謝集團和公司的支持。同時，他們的共同心願是希望能以更多台灣食材融入其作品，在全球決賽中獲得佳績，讓有台灣特色的精品巧克力能躍上國際舞台！